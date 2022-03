Due anni fa Apple ha annunciato che non avrebbe più incluso il caricabatterie e le cuffie nella confezione dell’iPhone per ridurre i rifiuti, riuscendo a ridurre le emissioni di carbonio annuali di due milioni di tonnellate.

La mossa si è tuttavia rivelata strategicamente positiva non solo per l’ambiente, ma anche per le casse dell’azienda di Cupertino che ne ha tratto beneficio per circa 5 miliardi di sterline, con un’ulteriore stima di 225 milioni di sterline incassati dalla vendita di accessori.

Gli iPhone senza accessori hanno gravato sulle tasche degli acquirenti

I critici affermano che in realtà questa somma è stata sostenuta dagli acquirenti, poiché la rimozione degli adattatori e delle cuffie non è stata accompagnata da una riduzione del prezzo finale di iPhone.

Gli esperti ritengono che Apple potrebbe risparmiare circa 27 sterline su ciascun iPhone, considerando anche i minori costi di spedizione, tuttavia l’analisi tiene conto che gli adattatori sono molto più economici da produrre, nonostante l’azienda addebiti 19 sterline per ogni caricabatterie o cuffie.

Un portavoce di Apple recentemente ha dichiarato che l’azienda ha fissato l’obiettivo ambizioso di diventare carbon neutral per l’intera catena di fornitura e l’utilizzo dei prodotti entro il 2030, in modo che ogni dispositivo Apple venduto avrà un impatto zero sull’ambiente.

