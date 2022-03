In occasione del ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Juventus e Villareal, dopo il pareggio dell’andata, Alexa registra una particolare novità. Nel corso della giornata di domani, infatti, basterà dire “Alexa, buongiorno!” per prepararsi a vivere l’attesissima partita in compagnia di Alexa e di un ospite d’eccezione, Sandro Piccinini che, nella serata di domani, commenterà la partita su Amazon Prime Video. Prima di entrare nei dettagli della nuova iniziativa che vede protagonisti Alexa e Sandro Piccinini, ecco dove vedere Juventus-Villareal del 16 marzo 2022.

Un buongiorno ‘ccezionale con Alexa e Sandro Piccinini in vista del match tra Juventus e Villareal di Champions League

Sandro Piccinini sarà ospite speciale di Alexa nel corso della giornata di domani 16 marzo e in vista del match tra Juventus e Villareal, valido per gli ottavi di finale di Champions League. Basterà dire “Alexa, buongiorno!” per prepararsi al meglio al match in programma in serata con informazioni aggiuntive e il commento della “voce” del calcio di Prime Video oltre che vera e propria icona del calcio in TV. Da notare, inoltre, che Alexa permetterà di accedere, rapidamente, anche agli highlights della partita.

Una volta terminato il match, infatti, su tutti i dispositivi con integrazione Alexa dotati di schermo basterà dire “Alexa apri gli highlights di UEFA Champions League” per poter rivedere tutte le azioni del match. Da notare che i match disponibili in esclusiva su Amazon Prime Video, come quello tra Juventus e Villareal, resteranno disponibili sempre e potranno essere riprodotti in qualsiasi momento. Per tutti gli altri match di Champions League, invece, la riproduzione sarà attiva fino al giovedì alle 23:59.