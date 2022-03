Il mercato smartwatch è in forte crescita. I dati di vendita registrati nel corso del 2021 e raccolti da Counterpoint Research confermano come l’intero settore stia crescendo ad un ritmo sostenuto. A guidare il mercato è ancora Apple che, però, registra un netto calo della quota di mercato a favore di Samsung e di altri brand che si stanno ritagliando uno spazio sempre maggiore sul mercato grazie anche ad una gamma di dispositivi in costante crescita. Vediamo i dati che “fotografano” lo stato del mercato smartwatch e la crescita registrata nel corso del 2021 dall’intero settore.

Vendite record per gli smartwatch nel corso del 2021

Nel corso del 2021 si è registrata una decisa accelerazione del mercato smartwatch. Counterpoint Research ha pubblicato il Global Smartwatch Model Tracker confermando come il settore sia appena uscito dal miglior trimestre di sempre. Nel corso del quarto trimestre del 2021, infatti, le vendite di smartwatch hanno toccato un valore da record di oltre 40 milioni di unità spedite in tutto il mondo.

I dati di Counterpoint Research acquisiscono ancora più rilevanza se andiamo a considerare i risultati dell’intero 2021. Il confronto tra 2021 e 2020, infatti, si traduce in una crescita del +24% delle vendite di smartwatch su scala globale. Il mercato è in salute e continua a far registrare risultati positivi. C’è ancora ampio margine di miglioramento per il settore smartwatch.

Sujeong Lim, Associate Director di Counterpoint, sottolinea: “La buona crescita del mercato globale degli smartwatch nel 2021 è significativa di per sé, ma è più significativa in quanto ci fa guardare avanti per la crescita futura. Grazie alla loro capacità di monitorare importanti parametri di salute come pressione sanguigna, ECG e SPO2, questi dispositivi stanno diventando sempre più popolari”. La diffusione di smartwatch con supporto alla connettività cellulare, secondo gli analisti di Counterpoint, dovrebbe garantire un ulteriore crescita futura.

Apple domina, cresce la quota di mercato di Samsung

Il mercato smartwatch continua ad essere guidato, saldamente, da Apple. La casa di Cupertino è il primo brand del settore con una quota di mercato del 30.1%. Da notare, però, che Apple ha fatto registrare un calo di quasi 3 punti percentuale rispetto ai dati dell’anno precedente. Il calo è giustificato dalla forte crescita della competizione presente sul mercato. Apple comunque non dovrà disperarsi troppo per questo calo. Gli Apple Watch valgono da soli circa il 50% dei ricavi dell’intero settore.

Ottimi dati arrivano da Samsung. La casa coreana, che nel corso del 2021 ha investito molto nella sua gamma di smartwatch, ha raggiunto un market share del 10.2% con una crescita netta rispetto all’8.9% registrato nel corso del 2020. Terza posizione per Huawei che deve fare i conti con una riduzione delle consegne ed anche della quota di mercato, che passa dal 10.7% ad il 7.7%. Tra gli altri brand si segnala una netta crescita per Xiaomi e buoni dati anche per Garmin. La grafica qui di sotto riassume i rapporti di forza tra i principali marchi:

Analizzando le vendite nei singoli mercati, nel 2021 si registra una forte crescita per l’India che fa segnare una crescita del +274% con un market share che passa dal 3% al 10%. Cresce anche il mercato nordamericano (NAM) che fa segnare un buon +14% ma con un calo del market share di 3 punti. Risultati analoghi per la Cina che si ferma al 24% di market share con una crescita delle spedizioni del +10%. L’Europa, invece, rientra nella categoria “Rest of World” che occupa il 37% di market share.

Leggi anche: Recensione COROS Apex 46, uno sportwatch sorprendente per diversi motivi