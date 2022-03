L’offerta su Lenovo IdeaPad Gaming 3 da parte di Amazon è di quelle da non farsi scappare. Che si cerchi un notebook per giocare, o un portatile per lavorare non importa: con specifiche così, e soprattutto rapportate al prezzo al quale viene ora venduto, questo gioiellino di Lenovo diventa un prodotto da prendere seriamente in considerazione. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e vediamo subito i dettagli dell’offerta in questione.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 in offerta su Amazon

Prima del link all’acquisto (subito sotto) è bene soffermarci un momento sulle peculiarità e sulle caratteristiche del prodotto in oggetto. Lenovo IdeaPad Gaming 3 si presenta con uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e 120 Hz di frequenza d’aggiornamento; ed è dotato di un processore AMD Ryzen 5 5600H che, in coppia con la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, promette prestazioni elevate in ogni frangente. A corredo ci sono 8 GB di RAM DDR4, una SSD da 512 GB e Windows 10.

Con l’offerta di Amazon in questione, è possibile portarselo a casa a poco più di 1000 euro, un prezzo particolarmente invitante e che, di fatto, segna per Lenovo IdeaPad Gaming 3 il suo minimo storico.

Acquista Lenovo IdeaPad Gaming 3 su Amazon a 1.002, 53 euro.

Come al solito, ricordiamo che non sono da escludere eventuali oscillazioni del prezzo e che, la cifra suddetta è quella rilevata al momento in cui scriviamo l'articolo. Per il resto, c'è da sapere comunque che il prodotto beneficia della spedizione Amazon Prime

