Kijiji è una rete centralizzata di comunità urbane che permettono l’inserimento online di piccoli annunci. A partire dalla sua nascita nel 2005 come consociata di eBay, la missione di Kijiji.it è sempre stata quella di aiutare le persone a trovare ciò che vogliono. Nel 2021 è Kijiji è diventata una realtà ancora più solida grazie all’acquisizione da parte del gruppo Adevinta.

Kijiji.it e Subito.it sono ora parte della stessa famiglia

A breve la piattaforma Kijiji.it cesserà di esistere e non sarà più consentito accedere alla propria area personale, tuttavia sarà possibile continuare a trovare tutto ciò di cui si ha bisogno su Subito.it, il servizio di compravendita online con più di 6 milioni di annunci e contenuti sempre sotto controllo.

Kijiji ringrazia tutti gli utenti per aver contribuito alla crescita della piattaforma come parte di questo viaggio. Per qualunque dubbio o approfondimento, Kijiji offre la possibilità di contattare il servizio clienti compilando l’apposito modulo.

