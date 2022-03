Si avvicina a grandi passi la festa del papà e molti stanno cercando un’idea originale e allo stesso tempo simpatica per un regalo. Se volete essere originali, e regalare un passatempo senza età, in grado di unire padri e figli attraverso il gioco, ecco alcune idee che arrivano direttamente da LEGO.

Con i set LEGO potete regalarvi momenti indimenticabili padre-figlia/o, per passare del tempo prezioso insieme e realizzare qualcosa che possa soddisfare entrambi. L’idea di LEGO è decisamente interessante: un set per il papà, con una selezione di idee pensate per i più grandi (con cui possono poi giocare anche i figli) e idee adatta ai più piccoli.

Una scelta particolare che permette di mettere a confronto varie soluzioni e affrontare difficoltà crescenti, da superare insieme per rendere ancora più belli i momenti dedicati allo svago. Vediamo allora di scoprire quali sono le sei idee pensate per i papà e le rispettive idee dedicate invece ai figli. E con i link allo store online LEGO potrete acquistarli senza nemmeno dover uscire di casa, ricevendo un set esclusivo per gli acquisti superiori ai 120 euro.

Bacheca messaggi

Per chi ama l’arte e vuole dare libero sfogo alla fantasia, personalizzando disegni e scritte in base al proprio umore o stile, ecco i due set LEGO DOTS. La bacheca messaggi 41951 è perfetta per i bambini, il set 41952 permetterà al papà di personalizzare la propria scrivania, o l’angolo in cui tiene i propri set più belli, con una scritta unica.

Due ruote che passione

Il papà ha una passione sfrenata per le due ruote e la condivide con i figli? Non c’è niente di meglio allora del nuovissimo set LEGO Vesta 125, che riporta in vita un’icona di stile che ha fatto sognare generazioni diverse. I dettagli impagabili, come il casco e il mazzo di fiori, rendono unico il set LEGO. E per i figli che amano le moto ecco il set Stunt bike da impennata LEGO, per dare vita a fantastiche acrobazie in tutta sicurezza.

Le vacanze

Quale modo migliore di creare legami indissolubili se non una vacanza all’insegna dell’avventura? E quale mezzo migliore di un camper per vivere alla giornata con nuove emozioni ogni giorno. Con il set Camper van Volkswagen T2 avrete un vero camper, che farà sognare anche il papà più burbero con tante splendide soluzioni.

E per i più piccoli ecco il Camper delle vacanze LEGO City, con una zona notte e un angolo cottura, con un bebè e tanti dettagli per creare fantastiche avventure insieme.

Il sogno della velocità

Se il vostro papà ha sempre sognato di salire a bordo di un bolide da Formula 1 il regalo ideale è il nuovo set Monoposto McLaren Formula 1 LEGO Technic, nato dalla collaborazione con il team McLaren e ispirato alla vettura che correrà il mondiale 2022, con motore v6, sterzo, sospensioni e differenziale. E per i figli ecco il set Street Racer LEGO Creator 3in1, con un bolide da gara rosso e verde che vi permette di realizzare tre diverse soluzioni.

Il mondo dei videogames

Per un papà che è cresciuto a pane e videogiochi, e ha trasmesso ai figli la propria passione, non c’è niente di meglio che il set Blocco LEGO punto interrogativo Super Mario 64, nato per celebrare il venticinquesimo anniversario del gioco e ricco di sorprese e riferimenti per i veri fan. E per i figli ecco il set Il capanno della volpe LEGO Minecraft, per insegnare il papà un nuovo gioco con lo stile grafico del passato.

Il supereroe

I papà sono dei supereroi, lo sappiamo. Quale regalo migliore di un set Collezione Jim Lee Batman LEGO Art, che permette di ricreare le emozioni dei fumetti ascoltando le tracce audio, per creare un’opera d’arte da esporre in casa. E quando serve un aiutante ecco il set Batmobile: Inseguimento di The Penguin LEGO DC Batman, per spazzare il crimine dalla città insieme.