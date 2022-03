La primavera è alle porte e, per l’occasione, eBay mette a disposizione un nuovo coupon sconto che permetterà agli utenti di beneficiare di uno sconto del 10% su tantissimi prodotti già scontati. La nuova promozione di eBay prende il via oggi e continuerà fino al prossimo 31 marzo. Gli utenti potranno utilizzare il coupon per 3 volte per ogni account andando, quindi, ad acquistare a prezzo ridotto tutti i prodotti di cui hanno bisogno.

Ci sono prodotti in offerta di varie categorie. Oltre a tanti notebook, infatti, troviamo anche smartwatch, prodotti per il tempo libero, elettrodomestici ed anche capi d’abbigliamento. Le occasioni da sfruttare per un buon affare grazie al nuovo extra sconto non mancano di certo. Vediamo i dettagli dell’offerta:

Coupon sconto del 10% su eBay per l’inizio della primavera

La nuova promozione di eBay parte oggi. Gli utenti potranno utilizzare il coupon sconto PRIMAVERA22 per ottenere un 10% di extra sconto sui prodotti già in offerta. Si tratta di un’offerta decisamente interessante che consentirà di massimizzare i risparmi. Basterà inserire il codice nel carrello al momento del pagamento per poter ottenere subito lo sconto aggiuntivo sul prezzo d’acquisto.

La nuova promozione eBay prevede una spesa minima di 15 euro e uno sconto massimo di 100 euro. Ogni account potrà utilizzare il coupon PRIMAVERA22 per ben tre volte. C’è tempo fino al prossimo 31 marzo per poter utilizzare il coupon ed ottenere l’extra sconto previsto dalla nuova campagna promozione che eBay lancia in occasione della primavera. Per l’elenco completo dei prodotti in offerta potete fare affidabile al link qui di sotto:

Sfrutta il 10% di extra sconto con il coupon PRIMAVERA22 su eBay

L’elenco di prodotti in offerta è davvero notevole. Dando un’occhiata alle tantissime categorie presenti in offerta è possibile individuare diverse occasioni di sicuro interesse da sfruttare. Ad esempio, tra i notebook in offerta c’è l’ottimo Huawei MateBook 14 con Ryzen 7 4800H che viene proposto al prezzo di 735 euro grazie all’extra sconto del 10%. C’è un’ottima offerta anche per l’ASUS VivoBook con Intel Core i5 di 11° generazione che può essere acquistato ad un prezzo scontato di 675 euro.

In offerta c’è anche Apple Watch Serie 7 da 41 mm che viene proposto al prezzo di 382 euro. In sconto c’è anche il Samsung Galaxy Watch 4 da 46 mm che può essere acquistato al prezzo di 235 euro grazie alla promozione con l’extra sconto del 10%. Per chi è in cerca di uno smartphone più economico c’è in offerta lo Xiaomi Mi Watch proposto al prezzo di 92 euro grazie all’utilizzo del codice sconto.

Da notare che la nuova campagna promozione di eBay con lo sconto extra del 10% include anche tanti elettrodomestici ed altri prodotti per la casa smart in offerta. Ci sono anche accessori e pneumatici per auto e moto, oggetti di arredamento e per il tempo libero oltre che diversi capi d’abbigliamento, comprese scarpe e zaini. Le occasioni per un buon affare, quindi, non mancano di certo. Date un’occhiata al link riportato in precedenza per saperne di più.

