NVIDIA offre un abbonamento a GeForce NOW che permette di sfruttare la potenza di un PC equipaggiato con una scheda grafica RTX 3080, tuttavia questo piano prevedeva un pagamento semestrale di 99,99 euro.

In occasione di questo GFN Thursday, ieri NVIDIA ha annunciato il lancio di un nuovo abbonamento a GeForce NOW RTX 3080 su base mensile che permetterà di fruire a pieno del cloud gaming next-gen a 19,99 euro al mese.

Ogni giocatore ora potrà sfruttare la potenza e i vantaggi di un abbonamento GeForce NOW RTX 3080 rinnovandolo ogni mese beneficiando dello streaming a 120 fotogrammi al secondo su PC e Mac, latenza ultra-bassa che compete con le esperienze della console locale, sessioni di gioco di otto ore e RTX ON nei giochi supportati.

Inoltre è possibile ottenere un mese gratis acquistando un abbonamento GeForce NOW RTX 3080 di 6 mesi, in streaming su tutti i dispositivi per 99,99 dollari.

GeForce NOW aggiunge altri 6 giochi al catalogo

Come ogni giovedì il catalogo di NVIDIA GeForce NOW si arricchisce di nuovi giochi. Questa settimana 6 nuovi titoli sono pronti per essere giocati in streaming:

Buccaneers! (nuovo lancio su Steam)

Distant Worlds 2 (nuovo lancio su Steam)

Ironsmith Medieval Simulator (nuovo lancio su Steam)

Bus Driver Simulator (Steam)

Martha is Dead (Steam)

Survival Quiz CITY (Steam)

