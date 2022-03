Vi trovate spesso a lottare con la batteria del portatile che si scarica prima del previsto, impedendovi a volte di portare a termine il vostro lavoro? Se state utilizzando Windows 11 avete numerose alternative per riuscire a migliorare l’autonomia, a partire dalla possibilità di bloccare gli aggiornamenti per le app in background, impedendo che vadano a consumare energia.

È possibile abbassare la frequenza di refresh dello schermo, riducendo in maniera significativa l’impatto sulla batteria, una soluzione valida soprattutto se state utilizzando app che non hanno bisogno di un’elevata frequenza di aggiornamento, come ad esempio un foglio di calcolo o un editor di testi.

E nella peggiore delle ipotesi potete ricorrere alle funzioni di risparmio energetico, riducendo la luminosità dello schermo o mettendo in stand-by il computer quando non viene utilizzato. E se ancora non avete Windows 11? Se avete una versione precedente e state cercando un modo per acquistare una licenza originale di Windows 11, senza però spendere una fortuna, è il momento di pensare a GoDeal24.

Grazie alle vendite di primavera, iniziate proprio in questi giorni, potete approfittare di sconti fino al 62%, e portarvi a casa Windows 11 a partire da poco più di 15 euro. E per chi non fosse pratico o poco avvezzo a queste procedure è a disposizione un servizio di assistenza tecnica raggiungibile 24 ore al giorno.

Ricordate inoltre che le licenze acquistate tramite GoDeal24 sono perpetue, non hanno quindi scadenza e sono perfettamente legali e originali, permettendovi di ricevere gli aggiornamenti fintanto che il software sarà supportato dal produttore. Volete qualche esempio? La lista seguente contiene alcuni software acquistabili senza alcun codice particolare:

Per ottenere i prezzi indicati qui sotto invece dovete utilizzare il coupon EGD50, da inserire nel carrello prima di procedere al pagamento dei vostri acquisti:

Sconti ancora più cospicui, grazie al coupon EGD62 che vi permette di ottenere uno sconto del 62%, per chi decide di acquistare un bundle con Windows e Office o un pacchetto particolare della suite da ufficio di Microsoft:

Scopri altri bundle >>

GoDeal24 offre anche alcune utility per il vostro PC o Mac, anche in questo caso con prezzi particolarmente allettanti:

Insomma, con GoDeal24 potete stare tranquilli: prezzi bassissimi, software originale, licenze permanenti e nessuna sorpresa, grazie all’esperienza di molti anni in questo mercato. Una volta che avrete completato l’acquisto riceverete una mail contenente la chiave acquistata e le istruzioni dettagliate da seguire per installare il software. E nel caso in cui doveste avere difficoltà, o aveste bisogno di chiarimenti, potete rivolgervi al servizio di assistenza tecnica che risponde a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria