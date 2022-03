Realme TechLife Watch S100 e TechLife Buds N100, uno smartwatch e delle cuffie rispettivamente, sono stati presentati oggi sul mercato indiano, come da previsioni. Sono due prodotti dall’elevato rapporto qualità-prezzo che si posizionano nella fascia bassa dei relativi settori, che vi descriviamo in breve a seguire.

Caratteristiche e funzioni di Realme TechLife Watch S100

Partiamo dallo smartwatch. Realme TechLife Watch S100 è un orologio che si presenta con uno schermo touch da 1,69 pollici di diametro, con risoluzione 240 x 280 pixel (densità pari a 218 ppi) e 530 nit di luminosità massima.

Dotato di Bluetooth 5.1, si collega chiaramente sia con dispositivi Android che con iPhone. Il resto del comparto sensori comprende un cardiofrequenzimetro, un sensore SpO2 che rileva l’ossigenazione del sangue e un accelerometro a tre assi. Niente modulo GPS dunque.

Realme TechLife Watch S100 è dotato di una batteria dalla capacità di 260 mAh che promette 12 giorni d’utilizzo, secondo quanto dichiarato da Realme. I cinturini sono da 20 mm ed è resistente anche all’acqua e alla polvere (c’è la certificazione IP68; qui per sapere di che si tratta).

Mentre per quel che riguarda la sfera smart e sport, questo nuovo smartwatch oltre a rilevare la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e il livello di ossigenazione del sangue, monitora il sonno, il respiro e l’idratazione. Vanta 24 modalità sportive, e si può personalizzare attingendo agli oltre 110 quadranti disponibili.

Caratteristiche e funzioni di Realme TechLife Buds N100

Passiamo alle cuffie Realme TechLife Buds N100. Si tratta di un modello, anch’esso molto economico, caratterizzato tuttavia da alcuni punti cardine come la presenza del Bluetooth 5.2 e di una buona autonomia: 17 ore di riproduzione complessive secondo quanto dichiarato. I driver dinamici sono da 9,2 mm e certificati IPX4, cioè resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore (ma non alle immersioni).

Prezzi e disponibilità di Realme TechLife Watch S100 e Buds N100

Come anticipato, sia Realme TechLife Watch S100 che Realme TechLife Buds N100 sono stati presentati e sono disponibili sul mercato indiano, ragion per cui non abbiamo alcuna informazioni da fornirvi in proposito a un possibile lancio italiano. Conosciamo tuttavia i prezzi, che possiamo convertire nella nostra valuta secondo il cambio attuale. Questo è quel che ne risulta:

Lo smartwatch Realme TechLife Watch S100 costa circa 30 euro ;

; Le cuffie Realme TechLife Buds N100 costano invece la metà, circa 15 euro.

In ogni caso, per eventuali disponibilità vi faremo sapere a tempo debito.

