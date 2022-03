Realme ha rilasciato il suo smartwatch Realme Watch T1 in Cina lo scorso ottobre, e per il momento è ancora esclusiva del mercato asiatico. Non ci sono informazioni circa le tempistiche di rilascio sui mercati globali ma ora, grazie alla certificazione CEE sappiamo che arriverà.

Realme Watch T1 avrà una variante globale

Stando a quanto riporta su Twitter l’informatore Piyush Bhasarkar, è stato certificato uno smartwatch con numero modello RMW2103, considerando che la variante cinese ha numero modello RMW2102, è lecito presumere che si tratti della versione globale dello smartwatch in questione; purtroppo non ci sono specifiche tecniche riguardanti il dispositivo, ma guardando alla versione cinese di Realme Watch T1 possiamo farci un’idea.

Lo smartwatch presenta un display rotondo da 1,3 pollici con risoluzione 416 x 416 pixel, supporto all’Always On Display e NFC; supporta ben 110 modalità sportive ed offre una vasta personalizzazione estetica grazie alla presenza di 50 quadranti. È impermeabile fino a 5 ATM, è dotato di una batteria da 228 mAh che gli consente un’autonomia di 7 giorni; inoltre per quanto riguarda la salute, può vantare un cardiofrequenzimetro in tempo reale, un sensore Sp2 e funzioni di tracciamento del sonno.

Realme TechLife S100 e Realme TechLife Buds N100 in arrivo

Il 10 marzo verranno ufficialmente presentati in India altri due dispositivi Realme, stiamo parlando dello smartwatch TechLife S100 e delle cuffie TechLife Buds N100.

Lo smartwatch era atteso, in base alle precedenti fughe di notizie, con un display circolare ma, stando alle immagini ufficiali rilasciate, possiamo notare che avrà un quadrante quadrato con diagonale da 1,69 pollici e finitura metallica; sappiamo inoltre che verrà fornito con un cardiofrequenzimetro, funzioni di misurazione del livello di ossigeno nel sangue e rilevazione della temperatura corporea.

Nonostante il dispositivo sia certificato IP68, l’azienda dichiara che “non è adatto per il nuoto o per la doccia”, non sono note nemmeno le dimensioni della batteria che dovrebbe però garantire un’autonomia di 12 giorni.

Per quel che concerne le TechLife Buds N100 sappiamo che gli auricolari saranno dotati di driver per bassi dinamici da 9,2 mm, avranno una camera sonora in metallo e connettività Bluetooth 5.2; saranno resistenti all’acqua grazie alla certificazione IPX4, mentre il neckband in silicone è classificato IPX6. Anche qui non sono ancora note informazioni circa la capienza della batteria, che dovrebbe comunque essere in grado di garantire, secondo l’azienda, un’autonomia di 17 ore di riproduzione, con volume al 50% e codec AAC abilitato.

Ad ogni modo non ci resta che attendere la prossima settimana, per avere informazioni più dettagliate su caratteristiche e prezzi.

