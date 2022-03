Xiaomi è uno dei produttori più poliedrici in circolazione e da anni dice la propria anche nel mondo dei wearable: se in ambito smartwatch il gap rispetto agli Apple Watch è ancora palese, nel campo delle smartband Xiaomi ha fatto scuola con le sue Mi Band e con il nuovo brevetto sembra offrire le prime immagini delle smartband del futuro.

Come per gli smartphone, anche per le fitness band la strada sembra tracciata e pare condurre a dispositivi con schermi sempre più ampi a portata di tocco. Nel caso degli smartphone, il passo è già stato compiuto con i pieghevoli — si pensi ai vari Samsung Galaxy Z Fold3 5G, OPPO Find N, Xiaomi Mi MIX Fold e HONOR Magic V — e abbiamo già intravisto qualcosa di quelli arrotolabili con OPPO X 2021.

Tornando ai dispositivi da polso, Xiaomi sembra credere fortemente nei display flessibili, tanto da aver dedicato importanti energie allo sviluppo di un nuovo design per le proprie smartband contraddistinto da tale caratteristica. Insomma, di recente abbiamo visto le prime voci interessanti sulla nuova e attesa Xiaomi Mi Smart Band 7, ma qui parliamo di cambiamenti ben più netti ed evidenti.

Le informazioni e le immagini arrivano da un database cinese di brevetti e mostrano quello da poco accordato a Xiaomi: si tratta di una smartband che include un display flessibile di tipo arrotolabile. Stando alla documentazione, il nome del design brevettato parlerebbe di “Smart Bracelet” e, quanto all’aspetto funzionale, sarebbe inserito nella categoria wearable. Il display piegato per adattarsi alla forma e all’ergonomia della smartband è senza dubbio il principale tratto distintivo del dispositivo.

La seguente galleria di immagini mostra ogni angolatura e dettaglio della smartband del futuro studiata dal team di Xiaomi.

Previous Next Fullscreen

Ad ogni modo Xiaomi non è il primo produttore a pensare ad una soluzione di questo tipo e l’immagine di copertina di questo articolo è eloquente: Nubia ci aveva già provato con Nubia Alpha e Nubia Watch (che a suo tempo avevamo anche recensito). Il confronto tra i dispositivi portati sul mercato da Nubia e quello nei pensieri di Xiaomi è quasi impietoso per la differenza in termini di ingombri e rende conto dei progressi impressionanti compiuti negli ultimi anni coi display pieghevoli e arrotolabili.

Naturalmente, come sempre in questi casi, ricordate che parliamo soltanto di un brevetto, pertanto non è dato sapere né se né quando si tramuterà in un prodotto destinato al mercato.

Leggi anche: migliori smartband

In copertina Nubia Watch