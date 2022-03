Il mese di marzo è iniziato con diverse promozioni da non perdere per lo store di Samsung. Per tutto il mese di marzo, infatti, è possibile utilizzare dei codici sconto per ottenere uno sconto extra su alcune categorie di prodotti. Nel frattempo, per questo week end torna la promozione “Flash Weekend” che consentirà agli utenti di effettuare acquisti sullo store beneficiando di un ulteriore codice sconto per ridurre i prezzi dei prodotti desiderati. Tra i prodotti su cui applicare lo sconto troviamo i monitor, gli Smart TV, i notebook e gli smartwatch dell’azienda coreana. Vediamo i dettagli relativi alla nuova promozione.

Parte un nuovo Flash Weekend sullo store di Samsung: tanti prodotti in extra sconto

Grazie alla nuova promozione, fino al prossimo 7 marzo, è possibile utilizzare il codice sconto SAMSUNGFLASH per ottenere uno sconto extra sui vari prodotti disponibili sullo store di Samsung. Le occasioni per un buon affare non mancano di certo e il codice sconto consente agli utenti di tagliare il prezzo del prodotto aggiunto al carrello del 10% o del 15%, in base alla categoria di prodotto scelta.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici Samsung, ad esempio, i vari prodotti (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie etc.) sono disponibili con un extra sconto del 15% durante il Flash Weekend grazie all’utilizzo del codice visto in precedenza. Per quanto riguarda i prodotti della categoria Informatica e, in particolare, i monitor della gamma Samsung c’è la possibilità di beneficiare di uno sconto extra del 10%.

Lo sconto del 10% è disponibile anche sui prodotti della divisione Mobile (che comprende gli smartphone e i tablet Galaxy ma anche i Galaxy Watch ed i portatili Galaxy Book) e su tutta la gamma di TV e soundbar dell’azienda. Basterà, quindi, aggiungere il prodotto desiderato in carrello e applicare il codice sconto SAMSUNGFLASH per registrare lo sconto aggiuntivo che andrà a sommarsi a qualsiasi altra promozione in corso, permettendo di massimizzare il risparmio.

Per scoprire le offerte disponibili durante il Flash Weekend di Samsung è possibile utilizzare il link qui di sotto. Ricordiamo che i prodotti disponibili sullo store dell’azienda coreana sono acquistabili con spedizione gratuita. Da notare, inoltre, che è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure richiedere, direttamente online, il finanziamento in 20 rate con Findomestic.

Scopri le offerte dello store Samsung per il Flash Weekend con il codice sconto SAMSUNGFLASH