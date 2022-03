È tempo di nuove offerte sullo store Samsung. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono diverse nuove promozioni che ci accompagneranno per tutto il mese di marzo garantendo la possibilità di ottenere uno sconto extra del 15% su alcune categorie di prodotti del ricco ecosistema Samsung. Tra i prodotti in offerta troviamo i monitor oltre che gli elettrodomestici e gli Smart TV Samsung. Andiamo a vedere quali sono le offerte più interessanti della nuova serie di promozioni lanciata da Samsung.

Tante nuove offerte sullo store di Samsung: ecco le migliori occasioni

C’è tempo fino al prossimo 31 marzo per sfruttare le promozioni disponibili da questa settimana sullo store Samsung. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono vari codici sconto che consentono di ottenere uno sconto extra fino al 15% sui prodotti Samsung. Tale sconto va a sommarsi ad eventuali promozioni in corso andando a massimizzare il risparmio per gli utenti.

Per tutto il mese di marzo, ad esempio, è possibile utilizzare il codice sconto MONITOR15 per ottenere uno sconto extra del 15% per l’acquisto di un nuovo monitor Samsung. I prodotti da tenere d’occhio non mancano di certo. Ad esempio, è possibile valutare l’acquisto del Gaming Odyssey Serie G5 – G50A, un monitor flat da 32 pollici con risoluzione QHD e pannello IPS con refresh rate di 144 Hz e compatibilità G-Sync.

Il monitor viene proposto a 499 euro ma con il codice sconto è possibile ridurre il prezzo fino a 424 euro. Da notare che c’è anche la versione più compatta, da 27 pollici, che normalmente viene proposta a 399 euro e che, grazie allo sconto, è disponibile a 339 euro. Segnaliamo anche l’offerta dedicata al Samsung Smart Monitor Serie M7. Il dispositivo presenta un display 4K da 43 pollici di diagonale e viene normalmente proposto al prezzo di 609 euro che scendono fino a 519 euro grazie all’applicazione del codice sconto.

Il codice sconto può tornare utile anche per acquistare a prezzo contenuto un monitor più economico. È il caso dell’ottimo Odyssey Serie G3 – G30A con pannello Full HD da 27 pollici che viene proposto normalmente a 269 euro ma che, grazie allo sconto extra che si somma alla promozione in corso, è disponibile ad appena 165 euro. I monitor in offerta sono diversi e quelli citati sono solo una piccola selezione. Per approfondire e individuare il monitor giusto per le proprie esigenze è possibile sfruttare il link qui di seguito:

Scopri le offerte sui Monitor Samsung con il codice sconto MONITOR15

Da non farsi sfuggire, se si sta valutando l’acquisto di un nuovo Smart TV, è anche il codice sconto PROMOTV15. Applicando il codice nel carrello, infatti, è possibile ottenere uno sconto extra fino al 15% sull’acquisto di un nuovo TV Samsung. In questo caso c’è davvero l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i modelli da acquistare. Samsung propone una gamma TV quanto mai ricca e articolata con opzioni disponibili per tutte le tasche e per tutte le esigenze.

Dai TV più compatti ed economici fino agli 8K QLED, infatti, le opzioni per acquistare un nuovo modello a prezzo scontato (combinando le promozioni in corso e il codice sconto che garantisce un risparmio extra) sono tantissime. Il consiglio è di dare un’occhiata ai modelli in sconto dal link qui di sotto, magari sfruttando i filtri di ricerca per individuare il prodotto più in linea con le proprie necessità.

Scopri le offerte sui TV Samsung con il codice sconto PROMOTV15

Segnaliamo, inoltre, la possibilità di utilizzare il codice sconto CASASAMSUNG per ottenere un extra sconto del 15% sui vari prodotti che compongono la gamma di elettrodomestici di Samsung. Anche in questo caso, le opzioni tra cui scegliere sono tantissime e lo sconto consente di ottenere un risparmio netto sul prodotto scelto. Per individuare le migliori offerte potete utilizzare il link qui di seguito:

Scopri le offerte sugli elettrodomestici Samsung con il codice sconto CASASAMSUNG