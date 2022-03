Xiaomi Watch S1 è stato presentato in Cina a dicembre e ora sembra che la società stia lavorando a una nuova versione sportiva di questo smartwatch. Le immagini da poco trapelate per mano del noto informatore Ishan Agarwal rivelano il design completo del presunto Xiaomi Watch S1 Active.

Le prime immagini dello smartwatch sportivo Xiaomi Watch S1 Active

Allo stesso modo del modello standard, Xiaomi Watch S1 Active offre un quadrante circolare con cinturino sportivo che sembra essere in silicone. I render dello smartwatch rivelano la presenza di due pulsanti fisici sulla cassa e le diciture Home, Sport, Outdoor e Active incise sul quadrante.

Come con la maggior parte degli smartwatch, Xiaomi Watch S1 Active sarà in grado di monitorare passi, attività sportive all’aria aperta e molto altro. Le immagini mostrano inoltre che lo smartwatch Xiaomi sarà disponibili nelle opzioni di colore Nero, Blu e Bianco e con il supporto per più quadranti.

Al momento non sono tuttavia disponibili altri dettagli su questo dispositivo indossabile, ma è lecito aspettarsi che Xiaomi Watch S1 Active abbia molte caratteristiche in comune con l’elegante modello standard.

Xiaomi Watch S1 offre un display AMOLED da 1,43 pollici, resistenza all’acqua fino a 5 ATM, 117 modalità sportive e un sistema di posizionamento GNSS per il rilevamento del movimento all’aperto.

Xiaomi Watch S1 è alimentato da una batteria da 470 mAh e mette a disposizione un microfono e un altoparlante per rispondere alle chiamate, inoltre è in grado di monitorare la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Xiaomi Watch S1 Active verrà probabilmente lanciato a livello globale insieme alla serie di smartphone di punta Xiaomi 12.

