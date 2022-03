Fastweb Casa FWA è ora disponibile al prezzo scontato di 19,95 euro al mese. L’offerta proposta dall’operatore consente di accedere ad Internet sfruttando la rete FWA (Fixed Wireless Access) che grazie alla tecnologia 5G è ora in grado di offrire una velocità massima di 1 Gbps in download, un valore pari a quello raggiungibile con la maggior parte delle offerte fibra di tipo FTTH. Vediamo quali sono i dettagli di quest’offerta Fastweb e chi dovrebbe valutarne l’attivazione, compresi gli interessati all’offerta fibra di Iliad:

Fastweb Casa FWA in offerta a 19,95 euro al mese

Da questa settimana è possibile attivare Fastweb Casa FWA al prezzo scontato di 19,95 euro al mese con uno sconto di 5 euro rispetto al prezzo praticato in precedenza. L’offerta proposta da Fastweb consente l’accesso ad Internet, senza limiti di tempo e traffico, tramite la rete FWA (Fixed Wireless Access) che rientra nella categoria di offerte “fibra mista radio”. Grazie all’integrazione della tecnologia 5G, la connessione può raggiungere una velocità massima di 1 Gbps (pari a 1024 Mbps) e 200 Mbps in upload.

A completare i dettagli dell’offerta troviamo il modem NeXXt proposto in comodato d’uso gratuito. L’attivazione è inclusa e per i clienti che scelgono quest’offerta è possibile accedere gratuitamente ai corsi Fastweb Digital Academy ed alla possibilità di mettere in pausa l’abbonamento per 10 giorni all’anno (30 giorni aggiungendo all’offerta anche il Wi-Fi Booster per migliorare la copertura del Wi-Fi in casa al costo di 4 euro in più al mese).

Per i clienti che scelgono l’offerta Casa FWA, inoltre, c’è la possibilità di attivare anche l’offerta Fastweb Mobile Light con una SIM Fastweb (anche con portabilità del numero) con minuti illimitati verso tutti in Italia e verso 60 destinazioni internazionali, 100 SMS e 50 GB in 4G e 5G. Il costo dell’offerta in questione è di appena 5,95 euro al mese con un contributo iniziale di 10 euro.

A chi si rivolge quest’offerta?

Fastweb Casa FWA è la soluzione giusta per la connessione ad alta velocità per tutti gli utenti che non sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista rame FTTC. Si tratta di un collegamento wireless per la connessione di casa in grado di offrire prestazioni di ottimo livello, garantendo alternativa concreta agli utenti che non sono ancora raggiunti dalla banda ultra-larga tramite fibra ottica.

La connessione ad Internet per chi sceglie Fastweb Casa FWA prevede un collegamento wireless tra l’abitazione, dove viene installato il dispositivo CPE 5G dal servizio tecnico dell’operatore, all’antenna Fastweb più vicina che, a sua volta, è collegata tramite fibra ottica (da qui deriva il nome “fibra mista radio” di questa categoria di offerte). Il dispositivo CPE 5G di Fastweb è poi collegato al modem router installato in casa a cui è possibile collegare tutti i propri dispositivi.

Come attivare Fastweb Casa FWA

Per sfruttare la promozione in corso e attivare Fastweb Casa FWA al costo di 19,95 euro al mese è possibile effettuare la verifica della copertura direttamente tramite il sito dell’operatore, disponibile al link qui di sotto. Fastweb ha confermato che la sua rete FWA è ora disponibile anche nei “piccoli comuni”. Molti utenti che non hanno oggi la possibilità di passare alla fibra ottica potrebbero finalmente avere accesso ad Internet ad alta velocità, abbandonando l’ADSL, grazie a questa soluzione.

Attiva qui Fastweb Casa FWA

