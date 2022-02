Facebook è stata accusata spesso di concorrenza verso gli operatori di telecomunicazioni, ma recentemente Mark Zuckerberg, CEO, presidente e fondatore di Meta, ha ringraziato tutti i partner che hanno contribuito a portare miliardi di persone online per accedere ai social e alle opportunità economiche offerte da Internet.

Con questa affermazione Zuckerberg spiega che preferisce collaborare piuttosto che competere con gli operatori, in quanto servirebbe la mano di tutti per effettuare il passo successivo nel metaverso.

Il gigante dei social network afferma che si renderanno necessari enormi progressi nella connettività per poter sperimentare un vero senso di presenza nei mondi virtuali forniti da occhiali intelligenti e visori di realtà virtuale.

Il metaverso avrà bisogno di numerose innovazioni per diventare reale

Zuckerberg ha concluso sottolineando la necessità di creare un’infrastruttura di connettività che possa evolversi alla stessa velocità delle altre tecnologie e quindi la volontà di Meta di continuare a lavorare con i partner che condividono questa visione nel prossimo decennio, in modo che le persone in tutto il mondo possano partecipare al metaverso che tutti stanno costruendo.

Dan Rabinovitsj, vicepresidente di Meta, ha affermato che ripensare l’infrastruttura di rete per supportare le piattaforme informatiche del futuro è la prossima grande sfida della connettività e in quest’ottica ha invitato aziende tecnologiche, operatori mobili, fornitori di servizi, responsabili politici e altri soggetti a prepararsi per la transizione nel metaverso.

Secondo Meta, il metaverso consentirà ai partecipanti geograficamente distanti di vivere esperienze realistiche e consapevoli dello spazio che fondono perfettamente i contenuti virtuali nel mondo fisico degli utenti, in modo che possano sentirsi più connessi tra loro.

Rabinovitsj spiega che offrire una tale esperienza richiederà innovazioni in campi come il rendering ibrido locale e remoto in tempo reale, la compressione video, l’edge computing e la visibilità a più livelli, nonché un potenziamento degli standard cellulari e molto altro.

Meta ha annunciato che sta collaborando con Telefónica per stabilire un Metaverse Innovation Hub a Madrid per aiutare ad accelerare la preparazione della rete e dei dispositivi attraverso esperimenti e casi d’uso.

Potrebbe interessarti: HTC presenta Viverse, la sua bizzarra visione di metaverso