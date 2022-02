Subito alla vigilia del Mobile World Congress 2022 di Barcellona, in programma da oggi, Cher Wang, presidente di HTC Corporation, società molto attiva nell’ambito della realtà virtuale col marchio HTC Vive, ha svelato la propria visione di metaverso: HTC Viverse. Per accedere al “Viverso” occorreranno i visori Vive VR di HTC.

La presidente di HTC Corporation ha dichiarato:

“Fin dal principio, la nostra visione di Vive Reality è stata quella di fondere umanità e tecnologia per liberare l’immaginazione.”

HTC Vive ha collaborato con Holoride per portare l’intrattenimento in realtà virtuale ai passeggeri dell’auto, e proprio al MWC 2022 di Barcellona, le due aziende stanno mostrando i loro occhiali pronti per il viaggio e l’esperienza VR in auto, selezionando alcuni ospiti per fare un giro in auto e mostrare loro le potenzialità del progetto, di come i giochi si adattino in tempo reale alle caratteristiche del viaggio (lunghezza e tipo di percorso, stile di guida e posizione).

Il bizzarro “Viverso” di HTC

HTC ha mostrato una demo (video sotto) di un mondo animato virtuale che secondo la Wang si configurerebbe come “un ambiente sicuro per bambini e adulti, uno spazio per personalizzare, collaborare e divertirsi”. Tecnologie fondamentali per il metaverso sono VR (realtà virtuale), AR (realtà aumentata), AI (intelligenza artificiale), connettività 5G e NFT (Non Fungible Token).

Nel bizzarro “Viverso” di HTC, l’utente avrà la possibilità di allenarsi in palestra comodamente dal proprio salotto, potrà assistere a concerti virtuali e scalare ghiacciai virtuali.

HTC ha dichiarato che supporterà Viverse come un “open metaverse” (metaverso aperto) e lavorerà con i suoi partner per aiutare lo stesso Viverso a crescere e migliorarsi.

La Wang ha inoltre affermato che HTC Viverse è presente già oggi con le applicazioni VR e arriverà (in forma completa) in futuro, man mano che l’hardware per AR e VR avanzerà ulteriormente dal punto di vista tecnologico, per offrire un “futuro in cui l’impossibile diventa possibile”.