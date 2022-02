In occasione del Mobile World Congress 2022, oltre alla presentazione dei nuovi Realme GT 2 e GT 2 Pro, nuovi riferimenti della gamma di smartphone del brand, Realme ha svelato diverse altre novità per il mercato europeo. In particolare, è stato confermato l’arrivo in Europa del primo notebook del marchio, modello destinato a ritagliarsi uno spazio di rilievo sul mercato grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realme ha, inoltre, annunciato un aggiornamento della sua gamma di wearable con l’annuncio di due nuove cuffie TWS che rinnoveranno l’offerta del marchio per questo particolare segmento di mercato. Sono in arrivo, inoltre, i primi Realme Smart TV che rappresentano, anche in questo caso, una novità assoluta per il marchio in Europa. Vediamo tutti i dettagli:

Realme si rinnova: al MWC 2022 debuttano notebook, Smart TV e nuovi auricolari TWS

Il Mobile World Congress 2022 vede Realme tra i grandi protagonisti. Il marchio, infatti, ha annunciato un importantissimo aggiornamento della sua gamma di prodotti confermando l’arrivo di novità assolute che permetteranno a Realme di ampliare la sua presenza in Europa anche in altri settori del mondo tech. Tra le novità più interessanti della gamma Realme c’è il nuovo Realme Book Prime. Si tratta del primo notebook per l’Europa del brand, già presente sul mercato laptop in Cina.

Il nuovo Realme Book Prime può contare sul processore Intel Core i5-11320H, un’ottima CPU appartenente all’undicesima generazione di processori Intel Core e supportata dalla GPU Iris Xe. Il laptop integra un display da 14.2 pollici con risoluzione 2K e rapporto tra le dimensioni di 3:2. La luminosità massima dichiarata dall’azienda è di 400 Nit mentre la batteria è da 54 Wh con supporto alla ricarica rapida da 65 W tramite porta USB-C.

A completare la dotazione tecnica del nuovo notebook di Realme troviamo 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. C’è anche una variante con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il notebook integra un sistema di dissipazione a doppia ventola Liquid Cool, una tastiera retro-illuminata e può contare sul supporto al Wi-Fi 6. Di serie c’è anche una porta Thunderbolt 4. Il sistema operativo è Windows 11.

Per quanto riguarda il prezzo di lancio, il nuovo Realme Book Prime arriva sul mercato italiano con un prezzo di listino di 999 euro per la versione 8/512GB. Per quanto riguarda la variante 16/512 GB, invece, serviranno 1.099 euro. A disposizione degli utenti ci saranno tre varianti cromatiche (Real Blue, Real Green e la più tradizionale Real Grey). Per il momento, non è stata rivelata la data di lancio del nuovo laptop.

Ad arricchire la gamma di novità di Realme al MWC 2022 troviamo le nuove Realme Buds Air 3, auricolari TWS in grado di offrire fino a 30 ore di riproduzione, grazie anche alla custodia con batteria integrata. Gli auricolari includono la certificazione TÜV Rheinland High Performance Noise Cancellation e promettono fino a 100 minuti di ascolto con 10 minuti di ricarica.

Le nuove Realme Buds Air 3 arriveranno sul mercato europeo nelle varianti Galaxy White e Starry Blue e con un prezzo di 59,99 euro. A disposizione degli utenti ci saranno anche le nuove Realme Buds Q2s. Anche in questo caso si tratta di soluzioni TWS con 30 ore di riproduzione di autonomia e supporto alla cancellazione del rumore AI ENC. Maggiori dettagli sul prezzo e sulla disponibilità delle Buds Q2S arriveranno a breve.

Tra le novità Realme anticipate al MWC 2022, infine, si segnala il debutto della nuova gamma Realme Smart TV. Si tratta di una nuova famiglia di Smart TV in arrivo sul mercato europeo nel corso dei prossimi mesi. I TV hanno un display LED con cornici ridotte al minimo. La parte smart è affidata ad Android TV. Per il momento, le informazioni disponibili sulla nuova gamma di Smart TV di Realme sono limitate. In arrivo ci sono due varianti.

Ci sarà un modello base da 32 pollici ed una variante top da 50 pollici. La scheda tecnica completa e tutte le informazioni su prezzi e data di lancio della nuova gamma di TV di Realme saranno disponibili nel corso delle prossime settimane. Il debutto dei nuovi TV dovrebbe, infatti, essere programmato per la prossima primavera, con tempistiche simili a quelle che caratterizzeranno l’arrivo anche delle altre novità Realme.