Dall’incontro tra due eccellenze mondiali, Gruppo LEGO da una parte e Vespa dall’altra, non poteva che nascere qualcosa di straordinario. È stato presentato oggi a Pontedera, presso il locale Museo Piaggio, il nuovo set LEGO dedicato all’iconica due ruote italiana, nata oltre 70 anni fa e conosciuta in tutto il mondo.

Un nuovo set LEGO e una curiosa installazione

Il nuovo set, composto da 1.106 pezzi, celebra l’avanguardia stilistica e ingegneristica di Vespa, la due ruote più amata di sempre, simbolo di eleganza e cultura, protagonista di diverse epoche storiche e tutt’ora molto ambita dagli appassionati. Il modello, che sarà in vendita dal primo marzo al prezzo di 99,99 euro, è come sempre particolarmente dettagliato.

Dal cofano motore rimovibile al cestino posteriore con i fiori, dal manubrio sterzante al cavalletto, indispensabile per esporre il modello in tutta sicurezza. Particolari anche i colori scelti, dall’azzurro pastello molto in voga negli anni 60 alla ruota bicolore, nera sul battistrada e bianca sulla spalla, una prima assoluta per quanto riguarda LEGO, che ci ha abituati a ruote monocromatiche.

“Lavorare con il team di Piaggio per creare questo capolavoro del mondo delle due ruote è stata un’esperienza incredibile! La parte di progettazione del set che più mi ha entusiasmato è stata la riproduzione dei dettagli del modello originale, un’occasione per celebrare la classica Vespa degli anni ’60. Nella fase di ideazione, questo modellino, mi ha portato indietro nel tempo, ispirando la mia immaginazione e creatività. Speriamo che l’esperienza sia la stessa per i fan!”

ha detto Florian Muller, Senior Designer del Gruppo LEGO. Marco Lambri, Head of Piaggio Group Design Center, ha replicato:

“Collaborare con LEGO è stata una esperienza straordinaria perché ha avvicinato due sogni, LEGO e Vespa, accomunati dalle possibilità di espressione infinite che sanno offrire ai loro appassionati. Due brand straordinari capaci di attraversare epoche diverse, sempre sapendosi reinventare perché nel loro DNA c’è la capacità di unire e costruire. Come designer la sfida è stata quella di far convivere le forme morbide di Vespa con quelle dei mattoni di LEGO, e mi pare una sfida decisamente vinta”

In occasione della presentazione è stata mostrata anche una riproduzione in scala 1:1 della Vespa 125, realizzata utilizzando 111.000 mattoncini, per un peso complessivo di 93,3 Kg. La costruzione ha richiesto 320 ore di lavoro da parte di un team di quattro esperti. E un modello gemello, realizzato dal LEGO Certified Professional Riccardo Zangelmi, sarà protagonista della Fashion Week da 25 febbraio al 3 marzo. Presso il POP UP di via Montenapoleone potrete farvi un selfie con l’iconica Vespa, un vero pezzo di storia.

Il set sarà disponibile su LEGO.com dal primo marzo a 99,99 euro e potrà essere acquistato anche nei negozi LEGO del nostro Paese.

