Verizon e Audi hanno annunciato oggi un accordo per portare la connettività 5G nella gamma statunitense della casa automobilistica tedesca. Si tratta del primo accordo di Verizon con una casa automobilistica globale per abilitare il 5G a bordo delle auto e dovrebbe iniziare con modelli selezionati entro il 2024. La collaborazione apre le porte a servizi mobili avanzati e a nuove funzionalità di assistenza alla guida e spiana la strada verso un futuro automatizzato della stessa.

Come le tecnologie 5G contribuiranno ad alimentare le future auto di Audi

Grazie a questa implementazione i passeggeri potranno scaricare o trasmettere in streaming a velocità più elevate e con una qualità superiore, inoltre i veicoli riceveranno aggiornamenti firmware e software via etere come uno smartphone di ultima generazione, in modo che la tecnologia a bordo venga costantemente aggiornata.

I sistemi di infotainment e navigazione potranno supportare mappe e video HD/3D e profili utente basati su cloud, inoltre le auto potranno dialogare con altri veicoli e con le infrastrutture che li circondano, una tecnologia che sarà fondamentale per lo sviluppo di veicoli automatizzati e per i progressi nel campo della sicurezza.

Audi of America continua a collaborare con vari dipartimenti e fornitori di tecnologia per sviluppare la comunicazione diretta C-V2X in grado di proteggere gli utenti della strada più vulnerabili, inclusi pedoni, scolari, addetti alla manutenzione stradale e ciclisti.

Allo stesso tempo Verizon sta espandendo in modo aggressivo la sua rete 5G Ultra Wideband ad alte prestazioni portando la copertura a sempre più utenti della strada.

