Il nuovo router ibrido Wi-Fi 6 mesh con tecnologia integrata powerline HomePlug AV2 è l’ideale per avere copertura WiFi in tutta la casa, anche in presenza ostacoli come pareti e soffitti spessi.

Il router WiFi 6 ZenWiFi AX Hybrid (XP4) di ASUS offre una connessione su rete elettrica tramite tecnologia powerline HomePlug AV2 MIMO e beamforming fino a 1.300 Mbps, ben 2 volte più veloce rispetto allo standard precedente.

Questa tecnologia ibrida garantisce un segnale Wi-Fi potente e affidabile in tutta la casa, con una copertura stimata fino a 510 metri quadrati. Router e nodi di rete possono essere posizionati praticamente ovunque all’interno dell’abitazione e la configurazione viene effettuata in 3 semplici passaggi tramite l’app ASUS Router.

La suite completa di Internet security con AiProtection Pro, con aggiornamenti illimitati nel tempo già inclusi del valore commerciale superiore a 50 euro l’anno, protegge tutti i dispositivi collegati, mentre ASUS Instant Guard rende sicure le connessioni Wi-Fi pubbliche come ad esempio in bar, ristoranti, hotel e aeroporti.

Disponibilità e prezzi di ASUS WiFi 6 ZenWiFi AX Hybrid (XP4)

ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4) è disponibile in confezione doppia e singola. A seguire trovate i link per l’eventuale acquisto su Amazon.

Potrebbe interessarti: Migliori router e modem router del mese: ecco i nostri consigli