Realme Book Enhanced Edition è stato lanciato in Cina il mese scorso e secondo precedenti indiscrezioni risalenti a un paio di settimane fa questo notebook dovrebbe essere lanciato in India come Realme Book Prime entro la fine di aprile 2022.

Con un post tramite il suo account Twitter, il noto informatore Mukul Sharma oggi ha rivelato quando Realme Book Prime verrà lanciato a livello globale.

Il lancio europeo di Realme Book Prime potrebbe avvenire ad aprile

Secondo il leaker Realme Book Prime sarà lanciato anche nel mercato globale in contemporanea con il lancio in India, quindi durante il mese di aprile, ossia tra poche settimane. In vista del lancio globale Realme avrebbe già iniziato a testare alcune unità nei mercati europei.

Specifiche presunte di Realme Book Prime

Come da indiscrezioni di inizio anno il notebook sarebbe alimentato da un processore Intel Core i5-11320H di undicesima generazione dotato di quattro core e otto thread con una frequenza di base di 3,2 GHz e una frequenza turbo fino a 4,5 GHz.

Realme Book Prime sarebbe dotato di 16 GB di RAM LPDDR4x dual-channel e di un’unità SDD PCIe da 512 GB. L’edizione Prime offrirebbe un sistema di raffreddamento migliorato rispetto a Realme Book Slim, inoltre sarebbero previsti un display Full Vision 2K da 14 pollici con proporzioni 3:2 e luminosità di 400 nit, una batteria da 54 Whr, una ricarica rapida da 65 W e una porta di tipo C, oltre a Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.1 Gen 1 e un jack per cuffie da 3,5 mm.

