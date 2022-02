Dopo aver lanciato lo scorso 25 febbraio, la sua offerta per la rete fissa, Iliad secondo le segnalazioni degli utenti, sta rilasciando negli ultimi giorni un aggiornamento firmware per la sua Iliadbox.

Come effettuare l’aggiornamento

Qualora Iliadbox non avesse già effettuato in maniera automatica l’aggiornamento, è possibile forzarlo in maniera decisamente semplice, effettuando un riavvio. È possibile svolgere questa operazione o dall’interfaccia web, cliccando sull’icona in basso a sinistra del menù avanzato, oppure direttamente dal box, sul cui display dovrete cercare la voce “Riavvio”.

La vecchia versione del firmware, che potete visualizzare alla voce stato della Iliadbox dall’interfaccia web, era la 4.5.5-pre1, a seguito dell’aggiornamento vi ritroverete con la nuova versione 4.5.5-pre3.

Novità introdotte dall’aggiornamento

La prima novità riguarda l’aspetto grafico generale del sistema operativo Iliadbox OS, l’interfaccia ha subito un radicale cambiamento, con l’introduzione del caratteristico colore rosso dell’operatore a farla da padrone.

La seconda novità, riguarda la possibilità di ruotare le scritte presenti sul display del box, funzione utile qualora si voglia appendere al muro Iliadbox anziché appoggiarla su di un mobile; per modificare questa impostazione vi basta recarvi alla voce Parametri della Iliadbox -> Modalità avanzata -> Schermo. Qui avrete la possibilità di operare diverse scelte tra cui, per esempio, impostare il livello di luminosità del display, oppure agire sull’orientamento di quest’ultimo; sarà infatti possibile, alla voce Orientamento, ruotare il display del box di 90, 180 o 270 gradi.

