In occasione del 75esimo anniversario della NBA, Apple ha annunciato una nuova edizione limitata delle cuffie Beats Powebeats Pro. Vediamo di che si tratta e, soprattutto, come si presentano.

Nei dettagli dell’edizione NBA delle cuffie Beats Powerbeats Pro

Non si tratta di un modello di primo pelo, anzi, visto che in Italia sono arrivate quasi 3 anni fa. Ma le Beats Powerbeats Pro di Apple, il primo modello di cuffie true wireless del marchio, sono state in ogni caso scelte per celebrare il 75esimo anniversario della NBA presentandosi in una versione che riprende i colori della celebre lega professionistica di pallacanestro a stelle e strisce.

Blu e rosso sono i colori dominanti su sfondo bianco, con da una parte il logo NBA e dall’altro quello di Better, noto negozio di articoli da regalo canadese. I gommini in tinta blu e rossa rappresentano una chicca per gli appassionati.

Nulla cambia per il resto. Le Cuffie Beats Powerbeats Pro si presentano in ogni caso come un modello true wireless in-ear che promette fino a 9 ore di riproduzione continuativa, che sale a 24 se si utilizza la custodia di ricarica e che garantisce fra l’altro un’ora e mezza di riproduzione con appena 5 minuti di ricarica.

Resistono agli schizzi d’acqua e al sudore (c’è la certificazione IPX4), integrano i controlli fisici per controllare il volume, per gestire la riproduzione; c’è pure la funzione di pausa e riavvio automatico e, grazie all’archetto, ben si confanno per un utilizzo sportivo.

Il prezzo di queste “nuove” cuffie Beats Powerbeats Pro edizione NBA? 249,99 dollari, che non vale la pena convertire nella nostra valuta visto che, al momento, sono un’esclusiva del mercato statunitense, dove saranno disponibili all’acquisto a partire da domani, 19 febbraio.

In Italia, almeno per ora, dovremo accontentarci del modello standard, che fra l’altro è disponibile all’acquisto su Amazon scontato a meno di 200 euro.

