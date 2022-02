Se siete alla ricerca di una soluzione fibra per navigare da casa senza pensieri PostePay potrebbe avere la promozione che fa al caso vostro: stiamo parlando di PosteCasa Ultraveloce, piano che fino al 20 febbraio 2022 è in offerta con uno speciale sconto.

Soltanto con attivazione online e solo fino a domenica, infatti, gli utenti interessati a sottoscrivere il piano PosteCasa Ultraveloce potranno farlo al prezzo di 19,90 euro al mese invece di 26,90 euro.

Inoltre, grazie a tale promozione è anche possibile risparmiare sui normali costi di attivazione, consegna e installazione, che invece di 99,00 euro saranno pari a 19,90 euro.

A rendere ancora più interessante l’offerta PosteCasa Ultraveloce vi è anche l’inclusione di una chiavetta USB con giga illimitati, grazie alla quale sarà possibile navigare senza costi aggiuntivi e senza limitazioni quantitative di traffico dati anche fuori casa.

Cosa offre PosteCasa Ultraveloce

Ricapitolando, questi sono i contenuti inclusi nell’offerta PosteCasa Ultraveloce:

fibra ultraveloce

chiavetta USB con traffico dati senza limiti

modem Wi-Fi

prezzo mensile bloccato a 19,90 euro

attivazione, consegna e installazione in promozione a 19,90 euro

Gli utenti interessati a verificare la disponibilità della copertura per la propria zona di residenza possono sfruttare l’apposito strumento disponibile sul sito ufficiale (trovate qui la pagina dedicata).

La velocità di navigazione può arrivare fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mpbs in upload nelle aree con copertura Fibra FTTH mentre in quelle con copertura FTTC e FTTE sarà possibile navigare fino a 100 Mbps o 200 Mbps in download e fino a 20 Mbps in upload.

Sono quattro i passaggi da seguire per attivare la promozione:

richiedere PosteCasa Ultraveloce online

attendere la ricezione a casa del modem Wi-Fi e della chiavetta USB

attivare la connessione 4G, collegare il modem e la chiavetta USB per iniziare subito a navigare

attendere di essere contattati per fissare un appuntamento con un tecnico specializzato che installerà la connessione ultraveloce

Potete attivare PosteCasa Ultraveloce in sconto a 19,90 euro sul sito ufficiale.

