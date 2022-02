In occasione di San Valentino Unieuro ha lanciato una promozione che permette di approfittare di buoni sconto da 20 euro ogni volta che si raggiungono 100 euro di spesa. È in vigore fino al prossimo 28 febbraio 2022, ragion per cui c’è tempo per usufruirne, salvo esaurimenti di scorte, si capisce.

Se si considera questa offerta, combinata con lo sconto sull’acquisto del notebook Apple MacBook Pro da 14 con chip M1 Pro, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD (a cui aggiungere una piccola spesa), è possibile raggiungere un tetto valido per ricevere perfino 420 euro di buoni sconto, da spendere dal primo marzo al 16 aprile. Intrigati? Scopriamone di più.

Acquistate MacBook Pro 14″ M1 Pro? Unieuro vi regala 420 euro di buoni

Considerando quanto scritto, e cioè che Unieuro offre 20 euro di buoni spesa ogni volta che si raggiungono 100 euro, è semplice comprendere come si possa arrivare a una tale quota. Apple MacBook Pro da 14″ con chip M1 Pro, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD costa 2.369 euro, ora scontato dell’11%, da cui ne consegue un prezzo finale pari a 2.099 euro.

Aggiungendo una spesa irrisoria, ad esempio un adattatore per la presa di corrente come la Bticino S3603D da 2,99 euro, si raggiunge, anzi si supera il tetto dei 2.100 euro, quota valida che permette pertanto di riscattare ben 420 euro di spesa in buoni.

Comunque, ecco la combo proposta in questione con i link all’acquisto annessi:

Come anticipato, il buono sconto di 420 è utilizzabile per gli acquisti dal primo marzo al 16 aprile 2022. Intanto, se cercate altro potete comunque dare uno sguardo al link in fondo dove trovare tutte le offerte in vigore su Unieuro. Altrimenti, c’è pur sempre il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui trovare le migliori occasioni del web.

