Nella giornata di San Valentino Unieuro lancia un nuovo volantino ricco di tecnologia, perfetto per trovare un regalo per la propria metà o anche per sé stessi. Anzi, volendo si possono fare entrambe le cose, visto che acquistando entro il 28 febbraio almeno 100 euro di prodotti si avrà diritto a uno o più buoni sconto da 20 euro da utilizzare successivamente: vediamo nel dettaglio come.

Buoni sconto da 20 euro ogni 100 euro di spesa col volantino Unieuro

Il nuovo volantino “Ogni momento è buono” è valido dal 14 al 28 febbraio 2022 sia online sia nei punti vendita Unieuro sparsi per l’Italia. Il funzionamento dell’iniziativa è piuttosto semplice, ma vale la pena specificarlo per bene: per ogni 100 euro di spesa si riceve in cassa o via email un buono da 20 euro da utilizzare per acquisti dall’1 marzo al 16 aprile 2022.

Non concorrono al raggiungimento degli step da 100 euro alcuni prodotti, tra i quali PlayStation 5 (vi sfidiamo a trovarne una in realtà, NdR), gift card, ricariche varie (Google Play, PlayStation Store, telefoniche) e servizi. L’iniziativa non è cumulabile con la promozione “Anticipa l’Estate”. Le limitazioni purtroppo non finiscono qui: i buoni potranno essere spesi per acquistare qualsiasi prodotto anche già in promozione, a eccezione di PlayStation 5, Dyson V10 e iPhone. Potranno essere persino cumulati tra loro per acquisti multipli di 20 euro, anche se online non si potrà andare oltre i quattro per ordine.

I buoni possono essere ottenuti anche con l’acquisto di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra e dei tablet Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra (fino a 280 euro). Ora che abbiamo chiarito il funzionamento della promozione Unieuro, ecco qualche offerta interessante presente all’interno del volantino:

Questi erano solo alcuni degli sconti presenti nel volantino “Ogni momento è buono” di Unieuro. Per consultarli tutti potete sfogliare il volantino completo a questo link oppure cliccare qui sotto per dare uno sguardo alle offerte online. A questo indirizzo potete trovare il regolamento completo dell’iniziativa. Per non perdervi neanche una delle offerte più interessanti del momento vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

