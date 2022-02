Il capo designer di Tesla Franz von Holzhausen ha fornito un aggiornamento sulla supercar elettrica Tesla Roadster a lungo posticipata. Il designer afferma che l’azienda di Elon Musk sta ancora lavorando intensamente al progetto promettendo che sarà un’auto elettrica straordinaria.

La Roadster di nuova generazione è stata presentata nel 2017 e secondo Elon Musk doveva arrivare sul mercato nel 2020, ma quell’anno la potente auto elettrica è stata posticipata fino al 2022 con l’affermazione che non era una priorità per Tesla, visto che la casa automobilistica si stava concentrando sul Cybertruck.

L’anno scorso Elon Musk ha confermato che l’impressionante supercar elettrica che va da zero a 60 mph in 1,9 secondi con oltre 600 miglia di autonomia non arriverà sul mercato fino al 2022, ma in tutto il 2021 non ci sono state particolari notizie in merito alla nuova Tesla Roadster.

La casa automobilistica ha affrontato un anno difficile a causa della carenza di chip tanto che anche il prioritario Cybertruck è stato ritardato.

Alla domanda sulla roadmap della Roadster lo scorso settembre il CEO Elon Musk ha confermato che la Roadster era stata posticipata almeno fino al 2023, mentre ora il capo designer di Tesla ha fornito un aggiornamento sul programma Roadster tramite il podcast Spike’s Car Radio.

Tesla sta lavorando intensamente alla Roadster

Franz von Holzhausen ha affermato che Tesla sta lavorando assiduamente sulla Roadster e che nonostante i ritardi l’azienda ha imparato molto e le esperienze maturate porteranno a un prodotto nettamente migliore, grazie a una nuova versione del propulsore trimotore lanciato nei modelli aggiornati della Model S e della Model X lo scorso anno.

Tuttavia Elon Musk ha recentemente affermato che quest’anno l’azienda concentrerà i suoi sforzi per lo sviluppo del robot Tesla e che il progetto potrebbe anche avere la priorità su alcuni programmi per veicoli, sollevando alcuni dubbi sull’arrivo della Roadster nel 2023.

