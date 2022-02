Continua il programma di sviluppo di Windows 11. Il sistema operativo di Microsoft è in piena evoluzione e di mese in mese l’azienda aggiunge nuove funzionalità e piccole ma spesso fondamentali ottimizzazioni. In queste ore, gli utenti Windows Insider iscritti al circuito Beta oppure a quello più stabile Release Preview hanno iniziato a registrare la disponibilità della nuova build 22000.526 di Windows 11. Il nuovo aggiornamento introduce una serie di bug fix, continuando il programma di ottimizzazione del sistema a cui affianca alcune interessanti novità.

La build 22000.526 di Windows 11 è disponibile per gli Insider

La nuova versione di Windows 11 in fase di rilascio, tramite Windows Update, per gli utenti Windows Insider è la build 22000.526 ed è disponibile da oggi per gli utenti iscritti ai canali Beta e Release Preview. Il nuovo aggiornamento del sistema introduce svariate novità e può contare su di un lungo changelog in cui vengono descritti, nel dettaglio, i vari fix e le funzionalità aggiunte.

Tra le principali novità che caratterizzano la nuova build di Windows 11 troviamo la presenza dell’orologio e della data sulla barra delle applicazioni visualizzata sui monitor secondari collegati al proprio PC. Da segnalare anche il ritorno del widget del meteo che viene ora posizionato sulla sinistra quando le icone sono posizionate centralmente. Sempre sulla barra delle applicazioni sarà integrato un tasto rapido per le chiamate di Microsoft Teams con la possibilità di mutare rapidamente il microfono. Sarà, inoltre, più semplice condividere lo schermo, con applicazioni specifiche o finestre, dalla taskbar direttamente in Microsoft Teams.

La nuova build 22000.526 di Windows 11 rappresenta un ulteriore passo in avanti del programma di sviluppo. Microsoft ha confermato che l’aggiornamento di febbraio per la versione stabile di Windows 11 sarà molto più grande del solito, in termini di novità e contenuti. Di fatto, il sistema operativo si prepara ad un vero e proprio major update che andrà ad arricchire le funzionalità disponibile per gli utenti.

In arrivo, infatti, c’è l’attesa “public preview” delle app Android su Windows 11, scaricabili tramite l’Amazon AppStore (a sua volta scaricabile dal Microsoft Store). Non si tratterà di una versione stabile di questa nuova funzionalità ma di una versione d’anteprima che, però, non sarà rivolta ai soli utenti Insider ma a tutti gli utenti Windows 11. Sono in arrivo, inoltre, anche nuove applicazioni di sistema come Notepad e Media Player che Microsoft punta a rendere un riferimento per tutti gli utenti Windows 11.

Da notare, inoltre, che l’arrivo della build 22000.526 nel circuito Release Preview è una buona indicazione in merito ad un immediato rilascio del nuovo aggiornamento di Windows 11 in versione stabile. Microsoft, per il momento, non ha ancora rivelato una data precisa di rilascio del nuovo aggiornamento ma la build appena messa a disposizione degli Insider potrebbe essere un’importante conferma in merito alla possibilità di ricevere il nuovo update in tempi rapidi. Maggiori dettagli, quindi, potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.

