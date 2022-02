Oltre ai dispositivi Surface, i tablet Windows sul mercato non sono tantissimi. Tra le aziende che supportano questo segmento di mercato che Chuwi che ha appena lanciato il nuovo Chuwi Hi10 Go.

Il nuovo tablet era stato svelato nel marzo dello scorso anno con specifiche differenti alla versione che oggi arriva sul mercato (è in vendita su AliExpress attualmente e potrebbe arrivare anche in altri store). Vediamo i dettagli completi del nuovo tablet Windows 10 firmato Chuwi.

Chuwi Hi10 Go: il nuovo tablet Windows 10 è disponibile

Il nuovo Chuwi Hi10 Go è dotato di un display da 10.1 pollici di diagonale con risoluzione di 1920 x 1200 pixel. Il display è un’unità IPS LCD con rapporto tra le dimensioni di 16:10, luminosità massima di 400 Nit e pieno supporto al touch. Tra gli accessori a disposizione degli utenti c’è una tastiera covered una penna con supporto a 4096 livelli di pressione. Entrambi gli accessori sono da acquistare a parte.

A gestire il funzionamento del tablet di Chuwi troviamo il processore Celeron N5100 (nella versione annunciata lo scorso anno era presente il meno potente N4500, di cui trovate la recensione in fondo). Questo processore fa parte della famiglia Jasper Lake e presenta una CPU Quad-Core con frequenza base di 1,1 GHz e frequenza di burst di 2.8 GHz. La gestione della parte grafica è affidata ad una GPU integrata Intel UHD.

Il processo produttivo è da 10 nm mentre il TDP è di 6 watt. Non c’è supporto all’hyperthreading. A completare la scheda tecnica troviamo 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno di tipo eMMC 5.1. La batteria da 22,42 Wh dovrebbe garantire, secondo quanto riferito dall’azienda, fino a 6 ore di autonomia. Da segnalare il supporto alla ricarica rapida da 24 W. Per quanto riguarda il comparto connettività troviamo il supporto al WiFi 5 ed al Bluetooth 4.2.

La dotazione del nuovo Chuwi Hi10 Go include degli speaker stereo, un jack da 3.5 mm, due porte USB-C, una micro-HDMI 1.4, un lettore microSD oltre al connettore per la tastiera cover. Tra le specifiche troviamo anche una fotocamera posteriore da 5 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 2 Megapixel. Da notare che il tablet risulta molto leggero (600 grammi è la massa complessiva) con uno spessore non ridottissimo (pari a 8.5 mm). Lato software troviamo Windows 10 e non il più recente Windows 11.

I prezzi del nuovo tablet firmato Chuwi

Il nuovo Chuwi Hi10 Go è disponibile all’acquisto tramite AliExpress. Per acquistare il nuovo tablet potete fare riferimento direttamente al link qui di sotto Attualmente, il prezzo del tablet è di circa 300 euro. C’è anche il bundle con la tastiera cover che prevede una spesa complessiva di 338 euro.

Acquista il Chuwi Hi10 Go su AliExpress

