WhatsApp continua a sviluppare la sua applicazione per Windows. In queste ore, infatti, è stata rilasciata la versione 2.2205.2.0 della beta della UWP disponibile sul Microsoft Store che continua il programma di sviluppo già iniziato nel corso delle ultime settimane per rendere l’applicazione più in linea con i sistemi Windows 10 e 11. Dopo un restyling seguendo le indicazioni del Fluent Design e di Windows 11, infatti, l’app registra oggi un’altra importante novità. Nella beta di WhatsApp per Windows, infatti, debutta il tema scuro. Vediamo i dettagli:

Il tema scuro è disponibile con l’ultima beta di WhatsApp UWP per Windows

WhatsApp può ora contare sul tema scuro anche su Windows. Con il rilascio della versione 2.2205.2.0 della beta UWP di WhatsApp, infatti, gli utenti possono passare dal tradizionale tema chiaro al nuovo tema scuro che sfrutta una scala di grigi per rendere più confortevole la lettura o anche solo per adattare il tema dell’app a quello scelto dall’utente per il proprio sistema operativo.

Per passare al tema scuro di WhatsApp su Windows è necessario aver installato la versione beta dell’app che dovrà essere aggiornata alla già citata versione 2.2205.2.0. Se nel sistema operativo è già attivato il tema scuro, l’applicazione si adeguerà in automatico, impostando la nuova interfaccia utente. In alternativa, è possibile modificare manualmente il tema andando in Impostazioni > Generali per accedere al pannello per personalizzare l’interfaccia dell’applicazione.

Da segnalare che la nuova versione beta dell’app di WhatsApp disponibile sul Microsoft Store introduce anche alcune piccole ottimizzazioni che confermano ulteriori passi in avanti dello sviluppo. Il colore della tinta dell’app è ora il verde ed è stato ridotto lo spazio tra i vari baloon presenti nelle chat. Da segnalare anche un miglioramento generale delle prestazioni dell’app che garantirà maggiore fluidità nella navigazione dei menu e delle conversazioni.

Ricordiamo che WhatsApp per Windows è disponibile per il download sul Microsoft Store.