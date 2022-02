A distanza di vari mesi dalla presentazione cinese, OPPO Watch Free debutta in Italia. Si tratta di uno smartwatch dotato di diverse funzioni dedicate alla salute e allo sport, con un display AMOLED molto ampio, e con un’autonomia che promette fino a 14 giorni di durata. Comunque, eccone un riepilogo che fa da cappello a ciò che più che altro ci interessa: le informazioni sul prezzo e sulla disponibilità italiana.

Caratteristiche e funzioni di OPPO Watch Free

Partiamo dal display di OPPO Watch Free, un bel pannello AMOLED curvo da 1,75 pollici di diagonale, quindi non tondo ma rettangolare, con risoluzione 280 x 456 pixel (326 ppi di densità) e 100% DCI-P3.

Lato sensori, c’è il Bluetooth 5.0 per il collegamento con lo smartphone, un sensore di movimento a 6 assi, un rilevatore ottico della frequenza cardiaca, uno per rilevare il livello di ossigenazione nel sangue e un sensore per la luce ambientale, per regolare di conseguenza la luminosità dello schermo.

Come anticipato, la batteria, da 230 mAh, assicura un’autonomia di 14 giorni secondo quanto dichiarato da OPPO ed è compatibile anche con un sistema di ricarica rapida che garantisce 24 ore di utilizzo con appena 5 minuti di ricarica.

Questo per quel che riguarda le caratteristiche tecniche di OPPO Watch Free. Mentre spostando il focus sulle funzioni software, da sottolineare c’è ad esempio la cura che il produttore ha messo nell’implementare la funzionalità di monitoraggio del sonno e delle relative fasi. A tal riguardo, ad esempio OSleep valuta il rischio del russamento, che talvolta può portare alla sindrome delle apnee notturne. Utile per questo anche la funzione che permette di rilevare i problemi di respirazione, o ancora i promemoria per andare a letto o la funzione di monitoraggio delle fasi REM.

Sonno a parte, OPPO Watch Free è anche uno smartwatch utile per gli allenamenti visto che permette di registrarne fino a 100 modalità diverse. Compresi in questo specifico aspetto gli avvisi della frequenza cardiaca o i promemoria contro la sedentarietà.

Immagini di OPPO Watch Free

Prezzo e disponibilità in Italia di OPPO Watch Free

Ciò detto, è tempo di passare a guardare al prezzo e alla disponibilità italiana di OPPO Watch Free. Disponibile già da oggi in due colorazioni (Vanilla e Black), costa 99,99 euro ed è disponibile sia sullo store di OPPO, che su Amazon.

