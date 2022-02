Il successo di GTA 6 e di GTA Online ha assorbito in questi ultimi tutte le attenzioni e le risorse di Rockstar Games che però sta preparando il terreno al nuovo capitolo della saga Grand Theft Auto, l’attesissimo GTA 6.

Il gioco è da tempo al centro di rumor e indiscrezioni ma, fino ad oggi, non è mai arrivata una conferma ufficiale in merito al suo stato di sviluppo. In occasione dell’annuncio delle versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S di GTA V e GTA Online, Rockstar ha, finalmente, confermato anche l’avvio del nuovo progetto per il futuro della saga. Vediamo i dettagli.

Il futuro della serie Grand Theft Auto è in fase di sviluppo: GTA 6 esiste ed è già a buon punto

In un lungo post sul blog ufficiale, che trovate linkato in fonte, Rockstar Games ha parlato del futuro della serie Grand Theft Auto, fortemente condizionato dal grande e, per certi versi, inaspettato successo di GTA V e di GTA Online, ora in arrivo anche con le nuove versioni ottimizzate per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In conclusione del post, infatti, Rockstar ha confermato ufficialmente lo sviluppo della “new entry” della serie Grand Theft Auto.

Pur non essendoci un riferimento diretto a GTA 6, è molto probabile che il progetto attualmente “in pieno sviluppo” e “già a buon punto” sia proprio il sesto capitolo della serie e non una nuova evoluzione di GTA V, lanciato su Playstation 3 e Xbox 360 quasi 10 anni fa. La casa di sviluppo non ha fornito, però, alcun dettaglio rimandando qualsiasi altra informazione in merito al nuovo progetto al prossimo futuro.

Come già preannunciato da diverse indiscrezioni nel corso delle ultime settimane, GTA 6 potrebbe essere annunciato in via ufficiale già nel corso del 2022. Il nuovo capitolo della serie, però, è ancora abbastanza lontano dal debutto ufficiale. Molto probabilmente, infatti, la data di uscita di GTA 6 verrà fissata soltanto nel corso del 2023 (se davvero lo sviluppo p già a buon punto come anticipato da Rockstar). Ne sapremo di più, di certo, nelle prossime settimane.

Da notare, inoltre, che il nuovo capitolo di GTA sarà completamente “next-generation”. Il gioco di Rockstar arriverà su Playstation 5 e sulle Xbox Series S e X oltre che su PC. Con il lancio di GTA 6, inoltre, è lecito aspettarsi anche un’evoluzione di GTA Online, titolo destinato a rappresentare un riferimento assoluto del gaming online.

