Come riportato dalla CNBC, le azioni di Facebook sono scese di oltre il 20% dopo l’annuncio dei risultati dello scorso trimestre a causa dei deludenti risultati. Sebbene il fatturato di 33,67 miliardi di dollari sia stato superiore alle aspettative di 33,4 miliardi per il trimestre, il numero di utenti attivi mensili è stato di 2,91 miliardi, in calo rispetto ai 2,95 miliardi stimati.

Facebook perde utenti giornalieri per la prima volta

Nonostante il business dei social sia in calo, Meta continua a perdere denaro nel segmento della realtà virtuale. La divisione Reality Labs, responsabile del visore per realtà virtuale Meta Quest, ha perso più di 10 miliardi di dollari nel 2021.

I dirigenti di Meta hanno già affermato che potrebbero volerci più di 15 anni prima che l’attività relativa al metaverso diventi redditizia, un lasso di tempo che appare troppo lungo per gli investitori.

Facebook ricostruisce la sua infrastruttura pubblicitaria a causa di iOS

L’app principale Facebook ha perso un milione di utenti giornalieri in Nord America, dove guadagna di più attraverso la pubblicità, inoltre Facebook è stata una delle principali aziende interessate dalle nuove politiche sulla privacy di Apple che ora richiedono alle app iOS di chiedere agli utenti se vogliono essere tracciati da soggetti terzi.

Questa politica ha impattato negativamente sulle entrate del social network, visto che gli annunci pubblicitari sono basati sui dati raccolti dagli utenti E ora il CEO di Meta Mark Zuckerberg si ritrova a dover ricostruire la sua infrastruttura pubblicitaria a causa dei cambiamenti di iOS, per non parlare della recente ritirata dal mercato delle criptovalute.

