Fra le offerte di Amazon spicca oggi un ripetitore Wi-Fi, lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender AC1200. È uno di quei dispositivi che permettono di espandere la copertura del proprio router Wi-Fi, un piccolo dispositivo plug and play che può essere di grande aiuto in diversi scenari. Comunque, entriamo nei dettagli dell’offerta di Amazon, prima che esauriscano le scorte.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender in offerta su Amazon

Chi necessitasse di un prodotto economico, senza tirare in ballo soluzioni mesh, farebbe bene a prendere in considerazione il ripetitore Wi-Fi in questione (qui trovate comunque la nostra guida sui migliori range extender/Wi-Fi mesh). Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender nella versione AC1200 è disponibile infatti su Amazon a un prezzo molto interessante, che permette di portarselo a casa ad appena 19,50 euro.

Parliamo di un dispositivo dual Band (2,4 e 5 GHz), con ingresso Fast Ethernet con cui collegare TV, console e altri dispositivi, facile da configurare, anche con l’app Mi Home. Ecco il link dedicato di Amazon, a cui aggiungiamo anche la versione a 300 Mbps, un po’ meno allettante:

