È confermato il bonus mobilità 2022 per bici e monopattini, con un documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in data 28 gennaio che spiega le modalità con cui richiederlo e i requisiti per i beneficiari. Il bonus mobilità potrà essere fatto valere soltanto per la dichiarazione dei redditi, e non come in passato con un rimborso diretto per l’acquisto di beni.

A chi si rivolge il bonus mobilità 2022

Si tratta di un bonus statale retroattivo con destinatari le persone fisiche, che potranno ricevere un credito di imposta per la dichiarazione dei redditi 2022. Il bonus è riconosciuto a tutte le persone fisiche che, nel periodo che va da dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per:

acquisto di biciclette, e-bike e monopattini elettrici;

servizi di mobilità elettrica in sharing;

abbonamenti al trasporto pubblico.

Pertanto, potranno beneficiarne non soltanto coloro che hanno acquistato o rottamato una bici o un monopattino per l’acquisto di un mezzo a mobilità elettrica, ma anche chi ha usufruito di servizi sostenibili e/o in sharing, e chi ha sostenuto spese per l’acquisto di abbonamenti. Il bonus, essendo un credito d’imposta, non può essere utilizzato per un nuovo acquisto.

L’ammontare delle risorse stanziate è pari a 5 milioni di euro, e come si legge nel provvedimento, la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto è da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda per ricevere il bonus. Il bonus mobilità 2022 potrebbe configurarsi nella maturazione di un credito di imposta fino a 750 euro, a seconda dell’ammontare complessivo delle domande richiedenti il bonus mobilità 2022.

Pertanto, l’ammontare definitivo spettante ad ogni richiedente verrà reso noto soltanto in un momento successivo. Nel caso in cui l’ammontare delle spese agevolabili sia inferiore al limite di spesa, la percentuale riconosciuta è pari al 100% delle suddette spese. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente nella dichiarazione dei redditi non oltre il periodo d’imposta 2022.

Come richiedere il bonus mobilità 2022

L’istanza per richiedere il bonus mobilità 2022 va inviata esclusivamente per via telematica attraverso l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate compilando l’istanza che trovate qui. Ovviamente, potrà essere inviata direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario autorizzato.

È possibile inviare l’istanza dal 13 aprile 2022 fino al 13 maggio 2022, ed entro 5 giorni giorni verrà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della richiesta; o in caso di scarto, le opportune motivazioni che abbiano determinato l’esito negativo.

