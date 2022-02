Il servizio di Amazon Audible arricchisce il catalogo con tante novità. Gli utenti potranno ascoltare i nuovi contenuti Audible Original, ma le novità interessano chiunque: dagli appassionati di gialli ai cultori della fantascienza, passando per gli eterni romantici che troveranno alcune proposte ad-hoc in occasione dell’imminente festa degli innamorati.

Audible Original di febbraio

Audible è famosa per offrire migliaia di audiolibri da ascoltare, ma sul servizio di Amazon sono presenti anche tanti podcast. I contenuti Audible Original appartengono proprio a quest’ultima categoria e sono prodotti in esclusiva per audible, con nuove serie ogni mese incentrate su argomenti differenti. Le esclusive sono un’occasione unica per fidelizzare i clienti, un po’ come Spotify e il podcast The Joe Rogan Experience, vittima ultimamente di una controversia riguardante alcune puntate no-vax. Questo mese troviamo tre novità Audible Original:

Mani pulite , dedicato a chi si interessa di storia, politica e cronaca italiana. Un podcast composto da dieci episodi con fatti narrati e spiegati a partire dall’anno 1992, in un susseguirsi di inchieste, mazzette, giornalisti e giudici;

, dedicato a chi si interessa di storia, politica e cronaca italiana. Un podcast composto da dieci episodi con fatti narrati e spiegati a partire dall’anno 1992, in un susseguirsi di inchieste, mazzette, giornalisti e giudici; Vietato invecchiare , nuovo podcast di Storielibere in cui si prova ad ironizzare sullo stigma dell’invecchiamento femminile con consigli e strategie per attenuare l’inesorabile tempo che fugge;

, nuovo podcast di Storielibere in cui si prova ad ironizzare sullo stigma dell’invecchiamento femminile con consigli e strategie per attenuare l’inesorabile tempo che fugge; Da uno bravo condensa in 12 puntate il lavoro del comico Saverio Raimondo, con ogni puntata dedicata alla visita di uno specialista diverso nell’universo di un malato ipocondriaco.

Gli altri titoli da tenere d’occhio

In occasione di San Valentino, gli amanti degli audiolibri troveranno pane per i loro denti con “Gli imprevedibili effetti dell’amore” di Grazia Cloce con la narrazione di Elena Florenza; “Amore e ginnastica” di Edmondo De Amicis con la narrazione di Luigi Scribani; “L’equazione del cuore” di Maurizio de Giovanni, dalle cui opere sono state tratte le serie “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Il commissario Ricciardi“.

I generi gialli e thriller sono una delle categorie di contenuti più ascoltate, e anche qui non si viene delusi con “La spiaggia degli affogati” di Domingo Villar con la narrazione di Federico Zanandrea; “L’ombrello dell’Imperatore” di Tommaso Scotti con la narrazione di Stefano Annunziato; “Fantasmi del passato” di Marco Vichi con la narrazione di Lorenzo degl’Innocenti.

Se siete interessati alle ultime uscite del catalogo Audible potete cliccare qui e filtrare per categoria, durata e data di pubblicazione, sia per gli audiolibri che per i podcast. Qual è il vostro podcast o audiolibro preferito? Fateci sapere nel box commenti.

Iscriviti ad Audible, gratis per i primi 30 giorni