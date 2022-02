A qualche settimana dal rilascio della nuova funzione Virtual Pacer, per spronare a fare di più negli allenamenti, Amazfit GTR 3 Pro si aggiorna di nuovo introducendo alcune nuove funzioni. Fra queste, la possibilità di monitorare automaticamente la pressione sanguigna durante la notte in combinazione con la funzione di monitoraggio del sonno, una vera e propria rarità nel settore.

L’ultimo aggiornamento disponibile in Italia introduce dell’altro, relativo ad Alexa, alle ottimizzazioni degli allarmi legati all’algoritmo dell’altimetro barometrico e altro ancora. Comunque, ecco tutte le novità riservate allo smartwatch Amazfit GTR 3 Pro e le indicazioni per effettuare l’aggiornamento.

Le novità dei nuovi aggiornamenti di Amazfit GTR 3 Pro

La funzione che permette ad Amazfit GTR 3 Pro di monitorare la pressione sanguigna automaticamente durante la notte è senza dubbio la novità più interessante. Come anticipato, funziona insieme alla funzione di monitoraggio del sonno e permette di avere un quadro completo che prende in esame l’intero arco della notte di chi indossa lo smartwatch.

Si avvale di algoritmi e del sensore PPG montato come cardiofrequenzimetro, gli stessi che permettono già da mesi di monitorare la pressione sanguigna su richiesta dell’utente, le cui applicazioni possono rivelarsi preziosi anche nei casi clinici.

Monitoraggio automatico della pressione sanguigna a parte, funzione tuttavia non ancora disponibile da noi (ma che con tutta probabilità arriverà prossimamente), lo smartwatch di Amazfit si aggiorna in Italia passando alla versione 8.30.13.1.

L’update, come mostrato nello screenshot qui sotto introduce altre novità che riguardano la possibilità di usare la funzione di trasmissione vocale di Alexa, l’aggiunta delle sveglie cicliche settimanali, ottimizza l’algoritmo legato all’altimetro barometrico relativo agli avvisi di temporali, oltre a correggere bug e ad apportare miglioramenti generali.

Come aggiornare Amazfit GTR 3 Pro

Appurato che la funzione che permette di monitorare automaticamente la pressione sanguigna durante la notte non sia ancora arrivata in Italia, per aggiornare Amazfit GTR 3 Pro alla versione 8.30.13.1 suddetta, è necessario scaricare l’ultima versione dell’app companion, entrare nell’apposito pannello relativo agli aggiornamenti e procedere all’installazione, assicurandosi di avere almeno il 50% di autonomia residua, possibiliente.

