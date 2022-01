Tra le offerte eBay disponibili in questo momento c’è ampio spazio per i robot aspirapolvere e lavapavimenti con soluzioni interessanti e convenienti firmate iRobot Roomba e Roborock. Da notare, inoltre, che grazie al PITGEN22 (in scadenza il 2 febbraio prossimo) è possibile incrementare ulteriormente il risparmio e beneficiare di un extra-sconto del 10% sulla spesa complessiva del prodotto acquistato. Vediamo le migliori offerte disponibili, in questo momento, sui robot aspirapolvere.

iRobot Roomba in offerta su eBay: due promozioni da sfruttare al volo (con extra sconto del 10%)

Le offerte eBay permettono di acquistare un robot aspirapolvere ad un prezzo scontato grazie anche allo sconto del 10% garantito dal PITGEN22 che potrà essere utilizzato fino al prossimo 2 febbraio. Il primo prodotto in sconto da segnalare è l’ottimo iRobot Roomba 676 che viene proposto a 209,99 euro. Il prezzo, grazie all’applicazione del coupon sconto, scende di ulteriori 21 euro fino ad arrivare a 188,99 euro. Questo modello della gamma Roomba presenta un sacchetto da 0,6 litri e può contare su di un’autonomia di funzionamento di circa 60 minuti. A disposizione dell’utente ci sono, inoltre, tutte le funzionalità smart che caratterizzano i prodotti Roomba.

Acquista iRobot Roomba 676 a 188,99 euro grazie alla nuova offerta eBay – coupon: PITGEN22

Per gli utenti più esigenti, alla ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti, c’è la possibilità di puntare su Roborock Vacuum Cleaner S5 MAX. In questo caso, il prezzo proposto è di 379,90 euro che scendono di ulteriori 38 euro, grazie al coupon sconto PITGEN22, arrivando fino all’ottimo prezzo di 342 euro. Il robot presenta un serbatoio d’acqua di 290 ml ed è in grado di pulire per tre volte un appartamento di 65 metri quadrati. Per l’utente c’è la possibilità di gestire nei minimi dettagli la pulizia, grazie al controllo via app che consente, ad esempio, di scegliere il flusso d’acqua giusto per qualsiasi tipo di pavimento.

Acquista Roborock Vacuum Cleaner S5 MAX a 342 euro grazie alla nuova offerta eBay – coupon: PITGEN22

