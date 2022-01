Nissan ha annunciato l’arrivo nei saloni europei di una nuovissima auto elettrica che avrà l’onore di succedere all’iconica Nissan Micra come veicolo entry-level della casa.

Annunciata oggi come parte della nuova tabella di marcia Alliance 2030, la nuova utilitaria elettrica è progettata da Nissan e ingegnerizzata e prodotta da Renault. Il costruttore è fiducioso che come l’iconica Micra questo nuovo modello venga accolto con grande entusiasmo dai clienti in Europa.

Nissan annuncia la nuova compatta elettrica ispirata alla Micra

Il veicolo elettrico annunciato oggi si aggiunge al portafoglio di veicoli Nissan prodotti da Renault in Francia che include la gamma di veicoli commerciali leggeri di Nissan, in particolare il nuovo Nissan Townstar che succede al pionieristico e-NV200 come piccolo furgone elettrico della casa automobilistica.

Ulteriori informazioni su questa vettura elettrica, inclusi denominazione, tempi di lancio e dettagli tecnici, verranno rilasciate a tempo debito.

L’Europa sta già giocando un ruolo chiave nella guida dell’elettrificazione nell’ambito della visione Nissan Ambition 2030, una tabella di marcia comune annunciata da Renault, Nissan e Mitsubishi Motors che si concentra sui veicoli elettrici e sulle attività di mobilità connessa.

