Il metaverso, ormai è davanti agli occhi di tutti, pare essere la nuova frontiera in un mucchio di ambiti, soprattutto nel settore gaming. E a dieci giorni dall’acquisizione di Microsoft di Activision Blizzard, un’altra notizia smuove il web: Sony potrebbe far proprio Electronic Arts.

Quest’ultimo, colosso statunitense del settore dei videogiochi, più che altro noto per FIFA, potrebbe passare sotto l’egida di Sony secondo quanto emerso, il che costituirebbe un passo necessario per entrare nel settore del metaverso. Comunque, ecco quello che sappiamo, perché da considerare ci sono anche Netflix e, in particolar modo Disney.

I piani nel settore gaming di Sony, Disney e Netflix

La questione viene posta alla luce dal The Hollywood Reporter che, oltre alla possibile acquisizione di Electronic Arts da parte di Sony, ipotizza l’ingresso nel settore del gaming di altri colossi del calibro di Disney e Netflix (il che, soprattutto per la prima non sarebbe una vera e propria novità, per la seconda un’ulteriore conferma di quanto visto con le declinazioni videoludiche di Stranger Things).

Ma a parte questi ultimi, il nocciolo della faccenda sta in alcune dichiarazioni che riguardano proprio Sony, che per bocca del team di analisti Enders Analysis, potrebbe avere in mente di acquisire proprio Electronic Arts: “EA sarebbe la favorita“, ma considerandone l’elevato valore di mercato pari a 37 miliardi di dollari, Ubisoft o Take-Two potrebbero essere decisamente più economici da acquistare.

Da considerare secondo Enders, anche il ruolo di investitori come Disney che, finora ha lavorato dietro le quinte affidando agli altri lo sviluppo di titoli in licenza: “L’acquisizione di Electronic Arts sarebbe un ottimo modo per costruire per Disney e per Bob Chapek [amministratore delegato di The Walt Disney] un futuro digitale […] il che potrebbe creare molte opportunità uniche verso il primo vero metaverso“.

Insomma, una situazione ancora da definirsi ma che vede sulla stessa linea diversi protagonisti impegnati in quella che sta diventando sempre più una terra comune di battaglia per i colossi tech e non solo.

