The Sandbox e Warner Music Group (WMG) danno vita ad una partnership incentrata sul metaverso che potrebbe rivoluzionare il mondo della musica nel corso del prossimo futuro. L’etichetta discografica, una delle più grandi al mondo, ha acquistato un lotto di terra, denominato LAND, nel metaverso NFT di The Sandbox destinato a diventare il punto di riferimento virtuale per gli appassionati. WMG realizzerà un’area di intrattenimento in grado di fungere sia da parco a tema musicale che da vera e propria sede di concerti all’interno del metaverso. Vediamo tutti i dettagli:

The Sandbox e Warner Music Group provano a rivoluzionare il mondo della musica con il metaverso

La partnership tra le due realtà punta a dar vita a nuove esperienze musicali da svolgere nel LAND di WMG. Il nuovo spazio virtuale potrà essere utilizzato in vari modi. Per gli artisti di Warner Music, ad esempio, ci sarà la possibilità di interagire direttamente con i fan e con l’intera comunità di The Sandbox dando vita a nuove forme di intrattenimento virtuale, come ad esempio dei veri e propri concerti, e, naturalmente, nuove soluzioni per monetizzare la propria attività.

Da notare che The Sandbox ha già confermato che, nel corso del marzo 2022, verrà tenuta la vendita di nuovi LAND adiacenti al nuovo lotto di proprietà di Warner Music Group. Per gli appassionati, quindi, ci sarà la possibilità di assicurarsi un “posto in prima fila” acquistando un lotto virtuale vicino al futuro parco di intrattenimento di WMG e ai relativi eventi che vedranno protagonisti gli artisti dell’etichetta.

Acquistare una proprietà virtuale in prossimità di un luogo di interesse nel metaverso è già un vero e proprio business. Di recente, infatti, è diventato virale il caso di una proprietà virtuale acquistata per ben 500 mila dollari esclusivamente per la sua vicinanza con il lotto di proprietà del noto rap Snoop Dogg. A tal proposito, Oana Ruxandra, Chief Digital Officer & EVP, Business Development presso Warner Music Group, sottolinea “La nostra partnership con The Sandbox aggiunge un nuovo livello di possibilità nel metaverso, con la proprietà di immobili virtuali”

In merito alle modalità di utilizzo del nuovo spazio virtuale, la manager aggiunge: “svilupperemo esperienze di social music persistenti e coinvolgenti che sfidano i limiti del mondo reale e consentono ai nostri artisti e ai loro fan di impegnarsi come mai prima d’ora”. Solo il tempo ci dirà se iniziative di questo tipo riusciranno a cambiare davvero il modo di vivere la musica e se davvero il metaverso sarà in grado di fornire un’esperienza simile a quella dei concerti reali.

