Un paio di settimane fa Tesla ha ampliato il raggio di azione del suo marchio includendo anche apparecchiature audio. La casa automobilistica di Elon Musk potrebbe dunque essere intenzionata a produrre dispositivi audio con il proprio marchio.

La descrizione fornita nel brevetto di Tesla è tuttavia generica e abbraccia una categoria di prodotti piuttosto ampia per intuire quali potrebbero essere i piani della società sul fronte dell’audio.

Negli ultimi anni la casa automobilistica ha riposto particolare attenzione al sistema audio interno ai suoi veicoli elettrici, al punto di soddisfare i timpani degli audiofili.

Tesla ha le risorse per entrare nel mercato dell’audio

A tal proposito Elon Musk ha commentato una recensione su Twitter sottolineando che la società annovera ingegneri audio provenienti dal prestigioso marchio Bang & Olufsen e più recentemente Tesla ha anche assunto diversi ingegneri da Jawbone e Amazon Lab126, dove vengono sviluppati gli altoparlanti della gamma Echo.

Tesla potrebbe avere in mente di produrre apparecchiature audio di alto livello per valorizzare ulteriormente i suoi veicoli elettrici, ma il fatto che abbia dato vita a un marchio specifico lascia aperte molte altre ipotesi. D’altra parte da Elon Musk ormai ci si può aspettare di tutto, come ad esempio le recenti colonnine di ricarica prefabbricate.

