Windows 11 è disponibile oramai da diversi mesi. Il nuovo sistema operativo di Microsoft ha introdotto diverse novità per gli utenti Windows e, nel prossimo futuro, è destinato a portare ulteriori funzioni innovative. Tra le prime novità in arrivo per il sistema operativo di Microsoft c’è anche un importante aggiornamento del pannello Widget. A breve, infatti, Microsoft dovrebbe annunciare l’arrivo dei widget di terze parti. Vediamo i dettagli.

Windows 11 in futuro supporterà widget di terze parti?

Una delle principali critiche legate alle nuove funzionalità di Windows 11 riguarda il pannello Widget, introdotto da Microsoft con limitate possibilità di personalizzazione. In futuro, però, le cose dovrebbero cambiare perché l’azienda ha raccolto i feedback degli utenti e si prepara ora ad aggiungere una funzionalità molto richiesta. Tra le prime novità del 2022 per Windows 11 dovrebbe esserci l’aggiunta del supporto ai widget di terze parti.

Ad anticipare questa nuova funzione sono alcuni screenshot pubblicati da @FireCubeStudios. Maggiori dettagli potrebbero essere annunciati in via ufficiale da Microsoft già nei prossimi mesi, consentendo così di integrare il pannello Widget con tante nuove funzionalità.

Information about third party widgets, publishing widgets and more. Looks like Microsoft is soon going to announce third party widgets officially.#Windows11 pic.twitter.com/ASRD98IMI6 — FireCube (@FireCubeStudios) January 16, 2022

Per ora, il pannello Widget supporta esclusivamente le applicazioni native, offrendo limitate potenzialità agli utenti. L’estensione del supporto ai widget di terze parti cambierà le carte in tavola, permettendo agli utenti di poter contare su funzionalità aggiuntive in grado di integrare le potenzialità di Windows 11. Questa nuova funzionalità potrebbe arrivare con il prossimo major update di Windows 11 anticipata forse in una delle versioni dedicate agli Insider già nelle prossime settimane.

Sarà poi compito degli sviluppatori sfruttare gli strumenti messi a disposizione da Microsoft per rendere il pannello Widget davvero utile all’utente. Le potenzialità per la realizzazione di applicazioni in grado di sfruttare questa nuova funzione di Windows 11 ci sono tutte. Maggiori dettagli potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane.

