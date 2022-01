Alcuni modelli di auto Tesla equipaggiate con il nuovo sistema di infotainment basato su processore AMD Ryzen mostrano di avere un’autonomia leggermente inferiore rispetto agli standard precedenti. È quanto emerge da @Teslascope, utente attivo su Twitter che recentemente ha ricevuto una soffiata da parte di un utente riguardo il suo modello Tesla Model 3 con consegna prevista per il 2022.

The first Model 3 and Y vehicles with MCU3 (Infotainment Computer with AMD Ryzen) are now being produced and delivered in North America! pic.twitter.com/BHbpyKr78D — Teslascope (@teslascope) December 28, 2021

A quanto pare l’utente di cui si parla ha ricevuto il seguente messaggio dall’azienda:

Abbiamo aggiornato i veicoli Model 3 per ottimizzare l’esperienza touch screen con il nuovo computer di bordo. Questa modifica hardware richiede maggiore potenza, e di conseguenza una piccola perdita nell’autonomia. L’autonomia della tua Model 3 è ora di 602 chilometri (WLTP), cioè 22 chilometri in meno di quando precedentemente comunicato.

Non solo la Model 3 con trazione posteriore e integrale, ma anche i modelli Model 3 Performance, Model Y Performance e Model Y LR AWD sembrano presentare autonomie riviste, con ritocchi in negativo che vanno dall’1,7% al 7,1%. La perdita media sulla distanza stimata si aggira intorno ai 15-20 chilometri a seconda del modello: nulla di davvero preoccupante, e in parte vanno a compensare le migliorie registrate grazie agli aggiornamenti software, i quali permettono di raggiungere autonomie migliori di quelle iniziali.

L’adozione di un sistema hardware per il computer di bordo basato su piattaforma AMD Ryzen 3 al posto degli Intel Atom usati in precedenza permette notevoli vantaggi, a partire da una navigazione più fluida e l’utilizzo di software più complesso dal punto di vista computazionale. Lo svantaggio è che, ad una maggiore potenza di calcolo, i consumi aumentano: per cui è perfettamente normale che i modelli Tesla con a bordo la nuova CPU abbiano un’autonomia inferiore.

Le auto Tesla offrono già da tempo la possibilità di usufruire di uno dei sistemi di infotainment più avanzati attualmente in commercio, permettendo di poter giocare a titoli ludici e godersi film e contenuti in streaming – ad auto spenta, s’intende. Resta da capire a quanto ammonta la differenza computazionale messa a disposizione dalla piattaforma Ryzen 3: che la compagnia di Elon Musk abbia intenzione di rilasciare titoli AAA per Tesla Arcade? Non lo sappiamo, ma vi terremo aggiornati!

