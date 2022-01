AMD potrebbe presto annunciare tre nuovi processori della serie Ryzen 4000 basata su architettura Zen 2 insieme aa una nuova scheda grafica Radeon Pro W6400. I nuovi prodotti CPU Renoir-X sono la risposta dell’azienda ai nuovi Intel Core Alder Lake serie non K, con specifiche tecniche molto simili a quelle dei Ryzen serie 4000G, i prodotti APU dotati di scheda grafica integrata.

Le nuove proposte AMD Renoir-X saranno compatibili con le schede madre di fascia bassa dotate di chipset A320, a differenza dei nuovi top di gamma annunciati durante il CES di Las Vegas che faranno uso della nuova piattaforma AM5, quando arriverà. Secondo il leaker Enthusiast Citizen, AMD lancerà sul mercato tre processori:

Tutte e tre le soluzioni dovrebbero avere un TDP massimo di 65 Watt e saranno dotate di un quantitativo di cache L3 pari a 8 MB, tranne per il più piccolo della famiglia, il Ryzen 3 4300, che dovrebbe avere soltanto 4 MB. La sfida con Intel è ovvia, e se siete in procinto di acquistare un nuovo computer vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori processori AMD e Intel.

L’annuncio ufficiale di questa nuova scheda grafica è previsto per il 19 gennaio 2022: nonostante la data così prossima, si conoscono ancora pochi dettagli sulle specifiche tecniche. Quello che sappiamo è che la Radeon Pro W6400 è una scheda di fascia bassa basata sull’architettura Navi 24 e rappresenta la meno potente della famiglia di schede RDNA2. Si tratta di un prodotto che non fa gridare al miracolo ma che consentirà di poter avere una GPU più potente di quelle integrate nelle soluzioni APU di AMD se si guarda alle performance dal punto di vista di un gamer.

— AMD Radeon PRO (@RadeonPRO) January 15, 2022