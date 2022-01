Parkie è una robusta rastrelliera destinata ai monopattini elettrici che offre anche protezione contro i furti, oltre alla possibilità di ricaricare le batterie del veicolo.

L’idea arriva da Bologna firmata dall’architetto e designer Andrea Quartieri, e risponde al problema di dove lasciare il monopattino nei periodi di sosta medio lunghi, come quando si utilizza il mezzo per il tragitto da casa al luogo di lavoro.

Cos’è Parkie, la rastrelliera per legare e ricaricare i monopattini

Parkie è dotato di catene per legare i monopattini e il caschetto attraverso un lucchetto che in futuro non sarà più necessario. Secondo Quartieri basterebbero massimo 5 centesimi per la ricarica, un investimento sostenibile ad esempio per un’azienda, una palestra, un centro commerciale o un ente pubblico.

Questo prodotto tuttavia accusa il rincaro delle materie prime essendo progettato in alluminio completamente riciclabile, il cui costo ora si è purtroppo impennato.

La startup ha già pronto un modello per 10 unità ideale per aziende, centri commerciali, piscine o palestre, tuttavia sono disponibili anche moduli da 5, 2 e 1 posto pensati per i condomini. Il primo Parkie è già installato a Bologna alle Serre, nei Giardini Margherita, putacaso ci voleste dare uno sguardo. Per dubbi su norme e regole d’uso, c’è invece questo articolo dedicato.

