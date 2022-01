Per far fronte alla carenza globale di PlayStation 5 a causa della penuria di chip, Sony avrebbe deciso di produrre più PlayStation 4 nel 2022 di quanto inizialmente previsto.

Come riportato da Bloomberg, fonti vicine al colosso giapponese affermano che Sony ha comunicato ai partner di assemblaggio che ha in programma di produrre PS4 per tutto il 2022, nonostante le voci di corridoio indicassero che la società avesse precedentemente programmato di interromperne l’assemblaggio alla fine del 2021.

L’incremento produttivo di PS4 nel 2022

La strategia di Sony aggiungerebbe circa un milione di PS4 quest’anno per colmare il vuoto di offerta ed evitare quindi che alcuni giocatori migrino verso altre piattaforme.

Playstation 4 è più semplice da realizzare e sembra offrire maggiore margine di manovra quando l’azienda negozia con i partner di produzione, fattori che permetterebbero alla società di adattare la produzione in base alla domanda.

Sony ha confermato a Bloomberg che la produzione di PS4 continuerà per tutto il 2022, smentendo le voci secondo cui l’azienda avrebbe pianificato di interrompere l’assemblaggio della sua precedente e fortunata console alla fine del 2021.

La PS4, rilasciata nel 2013, ha venduto più di 116 milioni di unità fino ad oggi e rimane ancora un’opzione molto popolare tra i giocatori, e fornisce tuttora una parte sostanziale delle entrate della divisione giochi di Sony, tra abbonamenti e vendite di software.

