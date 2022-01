Huawei annuncia ufficialmente la partenza della campagna New Year che, fino al prossimo 24 gennaio, metterà a disposizione tante nuove offerte per acquistare uno dei prodotti dell’azienda a prezzo scontato. Le offerte riguardano buona parte della gamma Huawei a partire dai laptop con Windows 11 preinstallato e fino ad arrivare ai tablet con Harmony OS ed ai monitor per PC. Vediamo tutti i dettagli sulla nuova campagna e quali sono le migliori offerte da sfruttare.

Le offerte New Year di Huawei sono disponibili

La nuova campagna di sconti di Huawei propone offerte per diversi prodotti della gamma dell’azienda. Tra le promozioni disponibili troviamo la possibilità di acquistare a prezzo scontato i laptop MateBook D 14 e D15, con Intel Core di undicesima generazione e Windows 11 pre-installato. Da segnalare, inoltre, che troviamo in sconto anche il MateBook X Pro 2021 ed i tablet MatePad 11 e MatePad Pro 12.6. Tra le offerte c’è spazio anche per il monitor MateView GT 27. Come da tradizione, su alcuni prodotti selezionati, Huawei mette a disposizione accessori in regalo (come la tastiera per i tablet MatePad) oppure offre la possibilità di creare bundle con prodotti aggiuntivi a prezzo scontato per un risparmio extra.

Ecco alcune delle migliori offerte della nuova campagna New Year di Huawei:

MateBook D15 in offerta a 699 euro invece di 799 euro con Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD; Huawei Bluetooth Mouse Swift in regalo

La nuova campagna promozione di Huawei non si esaurisce con le offerte elencate. A disposizione degli utenti, invece, ci sono svariate promozioni da tenere d’occhio. In sconto, infatti, ci sono anche altri modelli di laptop oltre a quelli elencati e diversi altri prodotti come auricolari, smartwatch e smartphone. Per scoprire tutte le offerte della campagna New Year è possibile consultare la pagina dedicata del Huawei Store.

Da notare che tutti gli acquisti effettuati su Huawei Store, piattaforma e-commerce gestita direttamente da Huawei, sono disponibili con consegna rapida e con spedizione gratuita in 1-2 giorni lavorativi. Gli acquirenti possono, inoltre, richiedere il pagamento tramite Klarna per saldare l’importo dovuto in tre rate senza interessi e costi aggiuntivi di qualsiasi tipo. Su tutti gli acquisti c’è il diritto di reso gratuito entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto acquistato.